Claudio Vivas revela qué falta para saber si Guillermo Barros Schelotto quiere dirigir a Costa Rica

Guillermo Barros Schelotto es uno de los fuertes candidatos para dirigir a la Selección de Costa Rica. (Andrea Comas/AP)

Una llamada, así resume Claudio Vivas lo que está esperando para que el argentino Guillermo Barros Schelotto le responda si mantiene el interés de dirigir a la Selección de Costa Rica.

Así lo detalló durante la conferencia de prensa previo al primer amistoso que realizará la Sub-23 contra la selección Sub-20 de Colombia.

“Sí, estamos esperando la respuesta de Guillermo, he trabajado con ellos en Boca Juniors y sé muy bien cómo preparan a sus equipos.

Además, aclaró las opciones que manejan a partir de la respuesta que dé el argentino.

“Evidentemente, sí estamos en búsqueda de eso, no es que pasen a ser los primeros y únicos candidatos, si dicen que sí, ellos pasan a un trámite del cual no me corresponde a mí hablar, ya que eso directamente pasa al presidente para que después decidan los pasos a seguir. En caso de que diga que no, seguiremos buscando y profundizando otras alternativas que estamos manejando”, comentó.