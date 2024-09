Claudio Vivas soltó un nombre que va de titular ante Guatemala que muchos querían ver en la Sele

Gerald Taylor volverá al once titular de Costa Rica este lunes. (ORLANDO SIERRA/AFP)

Claudio Vivas, seleccionador de Costa Rica, soltó uno de los nombres que irán de titulares en el juego de este lunes ante Guatemala a las 8 p.m en el estadio Doroteo Guamuch Flores en la capital chapina.

El argentino reveló que el lateral Gerald Taylor será titular por la banda derecha en lugar del lesionado Haxzel Quirós, quien fue el estelar en el partido ante Guadalupe el jueves en el estreno de la Liga de Naciones 2024 de la Concacaf.

“Antes que me lo pregunten, el equipo no está conformado, pero sí puedo decirles que Taylor va a ingresar en lugar de Quirós, no hay ninguna duda al respecto, hemos estado ensayando, recuperando a los jugadores del jueves. Normalmente el equipo lo puedo llegar a dar cuando los jugadores se lo saben, pero por el momento lo único que les puedo decir es eso”, explicó.

El entrenador lamentó la situación sucedida con el lateral del Herediano, quien se jodió hacia el final del choque ante los caribeños.

“Tuvimos cuatro entrenamientos antes de Guatemala, hemos probado algunas alternativas, recién terminamos de analizar al rival, por eso es que todavía no tengo al equipo definido, lo que sí está claro es la importancia del partido, que es una prueba de carácter para nosotros.

“El sistema no importa tanto, sino lo que nosotros podamos desarrollar y mejorar respecto al último partido, consolidar una idea de juego, es lo que estamos tratando de lograr”, añadió.