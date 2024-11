Claudio Vivas, técnico de la Selección de Costa Rica, dijo que en este momento su puesto no interesa

Claudio Vivas, técnico de la Selección Nacional, manifestó este domingo, en la conferencia de prensa previa al duelo contra Panamá, que su puesto no importa en estos momentos.

Claudio Vivas y Jefferson Brenes en la conferencia de prensa. (William Corderov)

Vivas compareció ante los medios de comunicación, junto al jugador Jefferson Brenes, y respondió las preguntas de la prensa antes del duelo de este lunes, a las 8 de la noche, en el estadio Rommel Fernández. El juego de ida, en San José, quedó 1 a 0, favorable a Panamá.

Una de las fuertes versiones que circulan es que, pase lo que pase, Vivas no seguirá como técnico de la Tricolor.

“Hubiera querido estar diciendo ahora que tenemos que defender la ventaja, pero no. Panamá nos ganó y juega en casa, en ese aspecto mi puesto no interesa, soy honesto, lo que me importa es que este grupo pueda pasar a la Copa de Oro y en marzo que esté jugando contra los cuatro mejores de la Concacaf”, dijo el entrenador de nacionalidad argentina.

En ese punto, defendió la campaña que ha hecho Costa Rica en el año, aunque él no fue responsable de todos los resultados, pues muchos fueron con Gustavo Alfaro.

Resaltó que solo ha perdido tres partidos en el año, Argentina, Colombia y Panamá, y que ha ganado más juegos de los que ha caído. Vivas ha dirigido cinco partidos, con tres triunfos (San Vicente, Granada y Guatemala), un empate (Guatemala) y la derrota ante los panas.

El juego en Panamá será muy complicado para la Selección. (Marvin Caravaca)

“Me parece que Costa Rica fue mejorando, pero eso no es suficiente, tenemos que ganar mañana y estar donde merece estar la Selección, pero no se trata de merecer, es realizar las cosas, llevar adelante el plan, estar atento a los detalles y ganar los partidos”, explicó.

Expresó que su colega Thomas Christiansen fue muy honesto cuando dijo que Panamá no había merecido ganar el partido anterior.

“Es un entrenador prestigioso, inteligente, que viene haciendo las cosas bien, mis respetos hacia él y dicho todo esto, me parece que ha hecho un análisis honesto, nosotros nos quedamos cortos en el resultado y en ese aspecto no queda otra que lamentarse. Lo importante es saber que vamos abajo, preparar el partido y sacarlo adelante”.