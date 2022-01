Club de amigos a la española, Ángel Catalina imita a Agustín Lleida

Iñaki Alonso (derecha) fue presentado el lunes 15 de noviembre del año pasado. Junto a él, el gerente deportivo morado, Ángel Catalina. Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

El gerente deportivo del Saprissa, Ángel Catalina, acuerpa la labor del técnico Iñaki Alonso y afirmó que la continuidad del español no depende solo de títulos, lo que hace creer que un nuevo club de amigos se está formando en la institución tibaseña, muy parecido al que formó Agustín Lleida en la Liga.

“Lo de obtener un título no está ligado para conocer si un entrenador debe o no ser renovado. La continuidad no debe depender sólo de si gana o no un título. Yo creo que hay que intentar ver más allá y analizar qué proceso se está llevando. Las ideas en pro de lo que la institución quiere y necesita en este momento, eso está por encima de lo demás.

“Está claro, y es importante recordar que este club siempre será ambicioso y buscará salir campeón, pero no debe estar ligado a una continuidad. Yo sé que es difícil, pero hay que buscar mantener ese equilibrio de títulos y de un proceso que ayude a la formación y el desarrollo de jóvenes, del implemento de una idea y forma de juego, por eso te digo, todo es un equilibrio”, manifestó Catalina a Radio Columbia.

En resumen, Iñaki puede no salir campeón y aún así tendrá brete seguro, situación que hubieran deseado otros técnicos morados en el pasado.

La situación de Alonso se asemeja al caso de Andrés Carevic cuando llegó a Alajuelense. El argentino era conocido del gerente manudo, Agustín Lleida y el ibérico le dio la oportunidad de dirigir a los leones en el Apertura 2019, Clausura 2020, Apertura 2020, Clausura 2021 y tres partidos del Apertura 2021.

En todo ese tiempo Carevic perdió dos finales, una ante Heredia y otra ante Saprissa y también cayó en unas semis ante los morados, a pesar de esto lo aguantaron en su puesto.

Al mando de Carevic, Alajuelense solo consiguió un campeonato, el de Apertura 2020 y una Liga Concacaf ante Saprissa, el 3 de febrero del año pasado. Poco después de que se le extendió su ligamen con los leones hasta el 2022, pero la cuerda se reventó luego de un mal inicio en el Apertura 2021, ya era mucho.

Iñaki llegó en noviembre del año pasado, estuvo a un pelo de la copa 37 y se quedó para el presente torneo, pero con la tranquilidad de que no está obligado a ganar el título.

Saprissa inició con el pie izquierdo su debut en el torneo. José Cordero. (Jose Cordero)

Sapri no da para experimentos

El exjugador saprissista Benjamín Mayorga criticó el pensar Catalina y dijo que Saprissa no es un pequeño invento de seis meses.

“Saprissa es la institución más ganadora y no puede ser posible que venga una persona a creer que Saprissa está jugando por jugar.

“Sinceramente le están dando más oportunidades que a (Mauricio) Wright y a otros ticos les cortan las piernas y a los extranjeros, más cuando son amigos, les dan más tiempo”, afirmó.

Mayorga cree que al técnico español se le debe presionar.

El técnico Luis Marín critica que a los técnicos extranjeros se les da más oportunidad que a los locales. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Si se trae a un técnico extranjero y no se va a presionar podríamos pensar que estamos actuando mediocremente porque a la afición se le debe dar el mejor de los respetos.

“Hasta ahorita oigo ese tipo de comentarios de un gerente deportivo, que quiere darle toda la oportunidad y compadrazgo a una persona que tácticamente regaló la final del campeonato contra Herediano. Que deje de vender humo, que gane campeonatos”, sentenció.

El técnico Luis Marín aseguró que los procesos se deben respaldar y dar un tiempito para que lleguen los resultados, pero que esa oportunidad debe ser pareja para los técnicos ticos y extranjeros.

“Los procesos son buenos y es bueno darle un tiempo prudencial para que lleguen los resultados. En Saprissa el tiempo no debe ser tan largo, se debe llevar el proceso, pero también se necesitan resultados, creo que dar un tiempo de un año, dos torneos es un tiempo prudencial”, añadió.

“Creo que tenemos ahorita gerentes deportivos extranjeros que son de la misma nacionalidad de los técnicos y de alguna manera es un apoyo que desgraciadamente los técnicos locales no tenemos.

“No es estar en contra de los extranjeros, de lo que estoy en contra es del trato diferenciado, se valora diferente al técnico extranjero del local, no sé por qué, no lo puedo entender, no estoy en contra del extranjero, pero yo soy un ejemplo clarísimo”, afirmó Marín a quien despidieron de la Liga en menos de dos meses.

Federico Umaña dice que si en el Sapri no se ve el proceso, Iñaki puede cantar viajera. Cortesía.

Se la perdonarían

Los aficionados saprissistas le darían el beneficio de la duda a Alonso, a pesar de no salir campeón este torneo siempre y cuando se vea en la “S” un proceso deportivo.

Manuel Guevara reconoció que los seguidores saprissistas son resultadistas y si en un semestre no se consigue el campeonato piden la cabeza al técnico.

“Ahorita Saprissa con Iñaki y Ángel Catalina debe buscar un proceso a largo plazo, que establezca jugadores que pueden ser referentes, aparte de Bolaños, porque no hay un jugador joven con el que uno pueda como aficionado sentirse identificado.

“Si se ve que hay una mejora lo mantendría, porque estamos dependiendo de jugadores de experiencia y lo que pasa es que de atrás vienen jugadores que no son para Saprissa, jugadores que no han demostrado en los equipos de dónde vienen”, destacó.

Con él coincide Federico Umaña, un morado de hueso colorado de San Joaquín de Flores, en Heredia, quien aseguró que ahorita no ve el proceso del que habla Catalina.

“Un proceso puede ser más importante que el campeonato, siempre y cuando esté respaldado por jóvenes, por buenas contrataciones, ahora llega cualquiera a ponerse la camiseta de Saprissa.

“Al morado le gusta ganar bien, a Iñaki se le vio bien en el inicio, pero el partido contra San Carlos no fue bueno y el aficionado no es tonto, si se ven resultados debe quedarse, de lo contrario, se le debe dar espacio a otra persona”, sentenció.