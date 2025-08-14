Club de fútbol usa a “La Usurpadora” para presentar a su nuevo fichaje

El delantero Giorgios Giakoumakis jugará en el PAOK Salónica de Grecia y fue presentado al mejor estilo de La Usurpadora. Instagram PAOK. (Instagram PAOK. /Instagram PAOK.)

Un club de fútbol recurrió a la escena de una de las telenovelas más emblemáticas de todos los tiempos para presentar a su nuevo fichaje.

El Cruz Azul de México oficializó el miércoles la salida del delantero griego Giorgios Giakoumakis, quien regresará a su país para defender los colores del PAOK Salónica, quien marcó 9 goles con el club azteca.

“Te deseamos mucho éxito en esta etapa con PAOK, Giorgos”, mencionó el Cruz Azul en su perfil de X.

La Usurpadora regresa para presentar a jugador griego en su club

Pero minutos antes de este anuncio, el PAOK le dio la bienvenida, al mejor estilo de “La usurpadora” (1998). Los griegos usan una escena, en donde aparece Paola Bracho, protagonizada por Gabriela Spanic, junto al actor Enrique Lizalde, quien hizo el papel del millonario Alessandro Farina.

En el clip, Paola anuncia la llegada de Giorgos, eso sí, el club cambió la música y por supuesto, los diálogos aparecen en griego, en donde la guapa protagonista da a conocer la llegada del delantero de 30 años.