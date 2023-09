Club internacional le “roba” a Costa Rica uno de los candidatos para dirigir a la Selección

MANO MENEZES ESTÁ DE VOLTA AO TIMÃO!



Nesta quinta-feira (28), o Corinthians acertou o retorno de Mano Menezes ao comando técnico do Time do Povo.



O treinador chega ao Coringão com contrato válido até o fim de 2025 e já comandará o trabalho desta tarde no CT Dr. Joaquim Grava.… pic.twitter.com/j4ezZq9R2v