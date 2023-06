Clubes tienen opiniones encontradas para elegir al sucesor de Rodolfo Villalobos

01/03/2023/ Entrevista y retratos del Presidente de la FEDEFUTBOL Rodolfo Villalobos / Foto John Durán (JOHN DURAN)

Conforme pasan los días, el nombre del empresario y dueño del Sporting FC, Osael Maroto, suena con más fuerza en la Federación Costarricense de Fútbol como el posible sustituto de Rodolfo Villalobos en la presidencia del comité ejecutivo.

Debido a lo anterior, en algunos clubes y ligas se han generado opiniones encontradas, por ejemplo, los de la primera división aplauden su escogencia, mientras que los de la liga de ascenso, aún no confirman su respaldo.

Ricardo Chacón, gerente general de Liga Deportiva Alajuelense, aplaudió que los presidentes de los clubes de primera división se decidieran a votar en bloque por un solo candidato y espera que las decisiones que tomen sean en beneficio del fútbol.

“Si me lo pregunta, en lo personal, me parece excelente, creo que ya era hora que la liga que tiene más peso en el fútbol de Costa Rica, pueda tener un acuerdo de unanimidad entre todos, me parece muy bueno, porque eso de alguna manera generará mucho bien para el fútbol del país.

“No es algo que me sorprenda porque es lo que debería de ser, claro que me gusta mucho que los presidentes de los clubes hayan llegado a un acuerdo, así es como se tiene que trabajar en el fútbol nacional y los representantes en la Unafut. Me parece muy bien que tomaran este acuerdo, ya era hora y ojalá que las decisiones que sean por el bien del fútbol”, explicó.

En la Liga de Ascenso, por su parte, aún no ponen el huevo para respaldar a Maroto, pese a que lo conocen muy bien.

Sergio Hidalgo, presidente de la Liga de Ascenso, hace unos días, en medio de los premios Unafut, habló sobre lo bien referenciado que tienen al empresario, al punto que lo consideran de la casa, pero no reveló si lo apoyarán en la próxima elección.

“Él nació en la Liga de Ascenso y es de la casa, tenemos mucho contacto con él, tuvo un equipo en la división hace poco, fue campeón de la liga, por eso, sí tenemos una relación muy cercana”, comentó Hidalgo.

Cuando se le consultó si lo apoyarán en las próximas elecciones pactadas para agosto, Hidalgo fue mesurado y no se mandó a dar una posición, hizo las de Cantinflas y dijo, pero no dijo.

“Lo conocemos muy bien, sabemos la clase de empresario que es y lo que le puede aportar al fútbol en un puesto de presidente o en el comité ejecutivo”, agregó.

Los votos de Unafut son 12 y los del Ascenso 7, por lo que son de vital importancia, porque son los que definen a los miembros del comité ejecutivo, si no que lo diga Rodolfo Villalobos cuando triunfó en las votaciones de los años 2015 y 2019.