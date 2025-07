Coco Carrasquilla sorprende con lo que dijo de la posible llegada de Keylor Navas a Pumas de México

Keylor Navas está en la mira del Pumas de México (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Adalberto “Coco” Carrasquilla, una de las estrellas del Pumas de México y de la selección panameña de fútbol, sorprendió este martes al hablar de una posible llegada de Keylor Navas al club de la capital azteca.

El talentoso volante habló con periodistas mexicanos en las afueras de la sede del club, donde afirmó que la posibilidad de que llegara el guardameta tico, le ilusiona bastante por su gran calidad.

LEA MÁS: Keylor Navas estaría cerca del fútbol de México, esto es lo que se sabe

“Todo el plantel, si eso ocurre, estaría contento, llenaría de ilusión a toda una fanaticada que está motivada este año y vamos con todo. Ojalá se pueda, hay centroamericanos cerca y sabiendo la calidad de portero que es, sin duda, lo querría en mi equipo siempre”, comentó el pana al diario Récord de México.

Carrasquilla es una de las grandes figuras en la escuadra de la Universidad Autónoma de México, uno de los equipos grandes en aquella liga.

LEA MÁS: Hugo Sánchez quedó bien picado por culpa de Keylor Navas

Las noticias sobre la posible llegada del Halcón a territorio azteca se escuchan con cada vez más fuerza, y trascendieron desde el domingo anterior, al punto que ya jugadores de la plantilla del cuadro felino están opinando, como es el caso del Coco.

LEA MÁS: A Miguel Herrera le llueve por esto que dijo sobre Patrick Sequeira y Keylor Navas

Periodistas mexicanos afirmaron que, de hecho, Pumas no es el único equipo interesado en el tico, mientras que en Argentina aseguran que Newell’s Old Boys, actual club del costarricense, no tiene interés en dejarlo ir, por lo que la novela sigue fuerte.