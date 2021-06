“Ahora escucho que Luis Fernando Suárez también es un técnico de mano dura y de carácter fuerte, pero no sé qué tanto lo será, porque otros que han venido no eran como Pinto. Maturana no me parece que fuera así, el Chiqui García era un señor muy llevadero. Es la impresión que nos ha dejado Pinto sobre los técnicos colombianos, pero no necesariamente es así”, comentó.