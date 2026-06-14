Color, música y fútbol: así se vivió el Gran Desfile Mundialista en Ciudad de México

La Ciudad de México se llenó de color con el Gran Desfile Mundialista, en donde decenas de personas se deleitaron con la presencia de carros alegóricos, comparsas, catrinas, alebrijes gigantes y otros elementos representativos de la cultura mexicana.
La actividad comenzó a la 1 de la tarde, hora local, sobre el Paseo de la Reforma y la actividad forma parte de los eventos que organizaron las autoridades para quienes visitan el país azteca, a propósito de la Copa del Mundo.
Pasión futbolera
El recorrido concluyó en el Monumento a la Revolución y también hubo elementos alusivos a la cultura futbolera, como el homenaje a la Selección Mexicana de los mundiales de 1970 y 1986 y se recordaron a figuras como Pelé y Diego Armando Maradona, quienes estuvieron en México en esas Copas del Mundo.
Además, se incluyeron íconos de la cultura mexicana, como la artista Frida Kahlo y la religiosa Sor Juana Inés de la Cruz, y también se mostraron oficios representantivos del país como payasos, taqueros, mimos y merengueros.
Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.
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