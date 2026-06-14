Color, música y fútbol: así se vivió el Gran Desfile Mundialista en Ciudad de México

La Ciudad de México se llenó de color con el Gran Desfile Mundialista, en donde decenas de personas se deleitaron con la presencia de carros alegóricos, comparsas, catrinas, alebrijes gigantes y otros elementos representativos de la cultura mexicana.

La actividad comenzó a la 1 de la tarde, hora local, sobre el Paseo de la Reforma y la actividad forma parte de los eventos que organizaron las autoridades para quienes visitan el país azteca, a propósito de la Copa del Mundo.

El Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, se vistió de gala para celebrar el Gran Desfile Mundialista. Foto: John Durán. (John Durán /John Durán)

Pasión futbolera

El recorrido concluyó en el Monumento a la Revolución y también hubo elementos alusivos a la cultura futbolera, como el homenaje a la Selección Mexicana de los mundiales de 1970 y 1986 y se recordaron a figuras como Pelé y Diego Armando Maradona, quienes estuvieron en México en esas Copas del Mundo.

Además, se incluyeron íconos de la cultura mexicana, como la artista Frida Kahlo y la religiosa Sor Juana Inés de la Cruz, y también se mostraron oficios representantivos del país como payasos, taqueros, mimos y merengueros.

Se recordaron a figuras del deporte que ya no están con nosotros. Foto: John Durán. (John Durán /John Durán)

El desfile incluyó una muestra de los ancestros mexicanos. Foto: John Durán. (John Durán /John Durán)

Las mascotas de México 70 y México 86 también se hicieron presentes. Foto: John Durán. (John Durán /John Durán)

Las catrinas participaron en el desfile. Foto: John Durán. (John Durán /John Durán)

El color se hizo presente en el desfile. Foto: John Durán. (John Durán /John Durán)

Decenas de danzantes se desplazaron a lo largo del recorrido. Foto: John Durán. (John Durán /John Durán)

Los presentes aplacaron el calor con sombrillas. Foto: John Durán. (John Durán /John Durán)

Ciclistas tomaron las principales calles mexicanas. Foto. John Durán. (John Durán /John Durán)

Un perrito también participó del desfile. Foto: John Durán. (John Durán /John Durán)

Un tico lució con orgullo la bandera más hermosa del mundo, la de Costa Rica. Foto: John Durán. (John Durán /John Durán)

La cultura prehispánica se mostró a lo largo de 3 kilómetros. Foto: John Durán. (John Durán /John Durán)

Un hombre vestido de charro lució la bandera mexicana. Foto: John Durán. (John Durán /John Durán)

El Ángel de la Independencia lució abarrotado. Foto: John Durán. (John Durán /John Durán)