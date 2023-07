Comentarios de Bryan Ruiz sacan roncha a propios y extraños

La nueva faceta de la Comadreja ha dado de qué hablar entre los aficionados. Foto: Captura de pantalla.

El hecho de que Bryan Ruiz fuera fichado por la cadena estadounidense TUDN para comentar la Copa Oro sorprendió a muchos, pero nadie vio venir que sus frases darían de qué hablar entre la gente.

Así sucedió previo al juego contra El Salvador, cuando le tiró con todo a la Tricolor, tan solo meses después de colgar los tacos.

Entre las cosas que dijo fue que a la gente le preocupa cómo está jugando la Sele, porque no tiene una idea clara y que los resultados serán los que definan el futuro de Luis Fernando Suárez.

Para conocer en profundidad el impacto de las palabras de la Comadreja, conversamos con tres periodistas y dos aficionados, para detallar sus puntos de vista sobre esas frases que sacaron muchas chispas entre los aficionados.

Mal momento

Por el lado de los comunicadores, todos coincidieron en que los comentarios de Ruiz fueron correctos, pero no que los dijera a pocas semanas de festejar su retiro y hasta de jugar con la Sele.

Uno de los que piensa así es Anthony Porras de Deportivas Columbia, a quien le tomaron por sorpresa esas declaraciones de Bryan, al punto que revisó el programa para detallar las palabras que usó.

“El análisis que hace Bryan lo comparto y es correcto, pero sí me sorprendió lo que dijo; incluso, tuve que buscar las declaraciones porque hace medio año él estaba en el grupo, lo llevaron al Mundial, pese a que por su rendimiento no era convocable.

“A pesar de todo esto y, aunque hace medio año la Selección no jugaba a nada, y estaban los mismos problemas que señaló Bryan, en aquel momento no dijo nada. Qué raro, cómo seis o siete meses después ahora sí viene a denunciar todo. Me parece correcto lo que dice, pero qué lastima que se atrevió a decirlo hasta que ya había colgado los tacos”, citó.

Otro que coincide en que los tiempos no fueron los correctos es Jose Carlos Ríos de Yashin Quesada.

“No considero que Bryan Ruiz haya cambiado de opinión, lo que creo es que ahora sí está diciendo lo que piensa y antes se contenía para decir todas las cosas que pensaba, me imagino que por el bien del grupo. Así que no me sorprendieron sus declaraciones, pero sí el momento en que sucedió, porque hace menos de un año jugó con la Selección y su retiro es muy reciente”, agregó.

Mientras que Carlos Serrano de Repretel lo visualizó como el inicio de algo que desde hace mucho tiempo en la Fedefútbol no sucede: la autocrítica.

“No me parece un cambio de opinión, lo tomo como una apertura a la autocrítica tras salir del grupo. La Selección no tiene autocrítica interna y lo que Bryan demuestra es que desde afuera es más evidente que la situación no anda bien; tal vez, estando dentro del grupo se ciegan por la misma parte mental de que, a veces, sacan resultados, ya fuera es más sencillo visualizar la verdadera realidad”, afinó.

Lo veían venir

También le preguntamos a varios aficionados sobre la actuación de Bryan y sus respuestas fueron diferentes.

En el caso de José Alvarado, vecino de Guadalupe, sabia que en algún momento iba a pasar, más cuando hace poco se retiró de las canchas.

“Digamos que eso siempre pasa, un jugador no le va a tirar al técnico mientras lo dirija, pero sí que ya está viendo, desde la perspectiva de afuera, que no hay nada, no hay idea, no hay estilo de juego, hay un desorden grave en todas las líneas y que nos cuesta un mundo generar ocasiones. Bryan no lo iba a decir mientras era el capitán de la Sele y tenía que sostener ese barco a cómo diera lugar”, apuntó.

Geovanny Segura, vecino de La Guácima de Alajuela, se mostró sorprendido, más por la imagen de líder que Ruiz reflejaba en la cancha.

“Sí sorprende, porque él fue parte del equipo donde estaba Luis Fernando Suárez y no iba a criticarlo cuando era capitán, para no dar esa imagen. Ahora que está retirado puede comentar lo que quiera y por eso es extraño que lo dijera hasta tiempo después”, concluyó.