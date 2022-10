Comentarios de taxista desataron la furia de jugadora del Atlético de Madrid

Virginia Torrecilla (Tomada de Instagram)

La mediocampista del Atlético de Madrid Virginia Torrecilla recurrió a su cuenta personal de Twitter para expresar su enojo y contar una incómoda situación que vivió.

Torrecilla, quien es una sobreviviente de cáncer, comentó que al usar un servicio de transporte, un taxista le hizo un comentario machista que la indignó.

“Acabo de subirme a un taxi, y el señor educadamente me habla y mantenemos una conversación, en la cual me pregunta a qué me dedico y le digo que soy futbolista y me suelta… “YO CREO QUE LAS MUJERES NO DEBERÍAN JUGAR A FÚTBOL”, escribió en la red social la jugadora.

La indignación de Torrecilla fue tanta que prefirió omitir lo que realmente pensaba.

La conversación ha seguido al reírme y preguntarle por que pensba asi. Total, lo de siempre.. “ hay más deportes para chicas etc.” el criterio que dan las personas que no tienen ni p*** idea.



No digo lo que pienso por que me eliminan la cuenta.

🤮🤮🤮🤮🤮 — virginia torrecilla (@VirginiiiaTr) October 13, 2022

El tweet rápidamente se hizo viral y muchos usuarios le mostraron su apoyo a la española y aprovecharon para quejarse de los comportamientos machistas.

Lo peor de esa historia es que hay mucha gente que todavía cree que las mujeres, por ser mujeres, no deben o no pueden seguir determinadas profesiones. Pues a quienes piensan esto, siento informarlos que ya hacemos y seguiremos haciendo lo que nos de la gana! https://t.co/VbsE3vpVTK — Tati Mantovani (@tatimantovani) October 14, 2022

