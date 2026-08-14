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Comentarista Mónica Malavassi se llevó un tremendo susto camino a su casa

La comentarista Mónica Malavassi reveló lo que le pasó este jueves, cuando iba camino a su casa.

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Por Yenci Aguilar Arroyo

La comentarista deportiva Mónica Malavassi se salvó de vivir una situación lamentable cuando un árbol cayó sobre la calle que conduce hasta su casa, pocos minutos después de que ella pasó por el lugar con su hija.

Este jueves, Malavassi iba camino a su vivienda cuando afirmó que el tronco de un árbol cayó en la calle que da a su casa y se salvó de que cayera encima de su carro.

La exfutbolista dijo que vive en la montaña y le encanta, pero, a veces, pasan este tipo de cosas, por lo que debe tener mucho cuidado.

Mónica Malavassi lamentó la situación que vive el fútbol femenino nacional. Instagram.
Mónica Malavassi contó una situación que vivió este jueves, cuando iba llegando a su casa. Foto: archivo.

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“Justo cuando abro el portón para entrar al condominio, en el chat ponen un mensaje de que algo había sonado. Abro el portón y avanzo unos 200 metros de la entrada y vean con lo que me encontré”, comenzó diciendo.

De lo que se salvó

Lo que halló Mónica fue el tronco de un árbol que se había caído a raíz de las lluvias.

“Vivir en la montaña es hermoso, pero pasan estas cosas. Traigo a mi hija dormida y no puedo dejar el carro acá e irme caminando, porque además, hace frío afuera.

“Casi lo veo caer, pero pudo ser trágico y que me cayera encima. Gracias a Dios no pasó a más”, y luego subió un video en el que un grupo de personas llegó a remover el tronco para reanudar el paso.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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