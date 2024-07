Comenzaron las quejas de Hernán Medford antes del debut de Sporting contra Saprissa

Hernán Medford, entrenador del Sporting se quejó este jueves de un sector de la prensa, durante la conferencia previa al duelo ante el Deportivo Saprissa, por el Apertura 2024.

Sporting recibe a Saprissa el sábado a las 6 de la tarde, en el estadio Ernesto Rohrmoser, un duelo que marcará el nivel con que llegan los albinegros al torneo, midiéndose nada más que ante el tetracampeón nacional.

Hernán Medford dice que la idea es arrancar con todo.

El Pelícano se quejó de un sector de la prensa que no le ha dado el valor suficiente a uno de sus pupilos, quien fue de los jugadores más destacados del torneo.

Se trata de Steven Cárdenas, quien fue el goleador del Clausura 2024 con trece goles.

“Es un problema de los medios, a veces tienen hasta la potestad de llevar a jugadores a la selección, eso está claro, pero lamentablemente no lo han reconocido como debe ser, un goleador en un equipo no tradicional, no le reconocen lo que le tienen que reconocer, no le dan el valor a las cosas que se logran a nivel nacional porque si es de afuera, hablarían todos los días del jugador”, comentó.

Medford expresó eso sí, que Cárdenas pudo ser el goleador nacional porque detrás tiene un gran equipo que lo respalda y que en este torneo tratarán de clasificar, por primera vez en su corta historia, a semifinales.

“Ahora tenemos dos o tres jugadores más en el puesto de él, tal vez el año pasado había un jugador que no rindió , pero ahora tiene competencia con Dylan Ramírez, Doryan Rodríguez, eso es bueno porque tiene competencia”, manifestó.

Para este sábado, Medford ya tiene bien definido con quienes enfrentará el partido ante el Deportivo Saprissa, un equipo que Medford calificó como el favorito de siempre.

“Es difícil quitarlo (de favorito), dependerá de los once para evitar eso, que en el fútbol nada es imposible, pero Saprissa hoy en día tiene una planilla capaz, buena, es complicada, me he puesto a analizar el posible once y es difícil porque tiene cantidad de jugadores de calidad. Nosotros vamos a enfocarnos para contrarrestar al campeón”.