Comenzaron los despidos en Saprissa con dos de los jugadores más criticados

Las consecuencias por haberse quedado ponchado en semifinales ya se comienzan a ver en el Deportivo Saprissa, ya que este viernes 23 de mayo se confirmaron los dos primeros “muchas gracias”.

Saprissa sigue despidiendo jugadores (Tomada de Saprissa/Tomada de Saprissa)

Tras haber perdido las semifinales con Alajuelense, los morados anunciaron que no van a ejercer la opción de compra del panameño Eduardo Anderson y del tico Gino Vivi.

Anderson llegó a Tibás prestado por el Alianza Lima de Panamá, el cual es dueño de su ficha; Vivi es ficha de Los Ángeles Galaxy de la MLS de Estados Unidos.

“El Deportivo Saprissa agradece a Eduardo Anderson y a Gino Vivi y les desea lo mejor en sus futuros proyectos”, publicó Saprissa en redes sociales.

Gino Vivi fue confirmado el 23 de mayo del 2025 como que no sigue en Saprissa. (Tomada de Saprissa/Tomada de Saprissa)

Es un hecho que no serán las únicas bajas en el equipo morado, incluso ya se habla de que Jefry Valverde y Ryan Bolaños no seguirán a pesar de que terminan contrato al final de este 2025, sin embargo, no han sido confirmadas.

