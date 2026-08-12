Comisión de arbitraje revela qué sucedió en el VAR por un presunto penal entre Alajuelense y Herediano

Bryan Cruz acertó al no pitar un penal a favor de Herediano ante Alajuelense según la Comisión de Arbitraje. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol reveló este miércoles su posición sobre un penal que el Herediano reclamó en el partido contra Alajuelense el domingo anterior en el estadio Carlos Alvarado.

La Comisión publicó el video de la jugada en la que se ve con claridad que el balón dio en la mano del defensor manudo Yeison Molina; sin embargo, tras la revisión del VAR, determinó que no fue una falta intencional, por lo que no debía pitarse.

“Los árbitros en campo consideran que el brazo del defensor está en una posición natural y justificable con el movimiento de su cuerpo, sin que exista una acción adicional o deliberada para ocupar un espacio antinatural, por esa razón deciden correctamente dar continuidad al juego”, indicaron.

En la explicación, afirman que un elemento relevante en la jugada fue observar que Marcel Hernández, el otro involucrado, hizo un movimiento idéntico al ir por el balón.

“El VAR encontró consideraciones técnicas que respaldan la decisión tomada en el campo. El defensor no asume un riesgo adicional con la posición de su brazo, ya que esta responde a la mecánica natural de su movimiento corporal.

“Resulta relevante observar que el movimiento corporal del defensor es similar al del atacante durante la disputa, lo que refuerza la consideración que la posición del brazo es natural, por lo que no se considera una infracción de mano sancionable”, añade el video.

En la conversación que mantuvieron el árbitro Bryan Cruz y Rigo Prendas, quien estaba en la cabina del VAR, afirmaron que es claro que Molina rehusó jugar la pelota con la mano.