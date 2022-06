Comité de Licencias de la Fedefútbol investigará relaciones entre Herediano y Guanacasteca

Jorge Gutiérrez, presidente del Comité de Licencias afirmó que se iniciará una investigación por el caso de Herediano y Guanacasteca.

El Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol iniciará una investigación para determinar cuál es la relación existente entre el Herediano y Guanacasteca luego de una nota publicada por el periódico La Nación en la que muestra que ambos equipos estarían relacionados.

Para el Comité es necesario averiguar por qué a nombre de Pablo Campos Araya, colaborador de Fuerza Herediana como mensajero, hay depósitos y retiros de dinero en la cuenta bancaria del club pampero, en la que también aparecen pagos a nombre de Henry Jiménez, tesorero florense, según una nota de la Nación.

“Para el Comité de Licencias existe una necesidad de iniciar una investigación. Cualquier anomalía que suceda con cualquiera de los clubes que tiene licencia en este país, y existan motivos suficientes, va a generar una investigación.

“El Comité tendrá que hacer una investigación y, dependiendo de lo que esto arroje, hay que determinar si tiene que ver con la asociación deportiva, con la sociedad anónima o con las personas que son actores, ya sean sus representantes o personeros del equipo”, explicó a La Nación, Jorge Gutiérrez, presidente de ese organismo.

Gutiérrez no quiso adelantar criterios personales ni cuáles podrían ser las posibles consecuencias en caso de encontrar algo turbio, pero sí fue claro en que los equipos firman una declaración jurada para garantizar que están trabajando como corresponde, si mienten tendrán un castigo.

“No me voy a referir a las implicaciones porque podría ser que adelante criterio y no debo hacerlo. Lo cierto es que esto está regulado (que un equipo de una misma liga no puede participar en las finanzas de otro), y lo que está regulado es que los representantes legales declaran que eso no existe. Para hablar de consecuencias, debo tener los hechos y no los tengo ahorita”, agregó.

Esta es la segunda vez que se investiga a los florenses por algo similar, en el año 2020 se le vinculó con la empresa Fuerza Griega, entonces administrador de Grecia y por lo cual se multó económicamente a Grecia y Herediano, Jafet Soto y Orlando Moreira, así como suspensiones para Pablo Salazar y Cristian González.

