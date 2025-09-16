Deportes

Comité Ejecutivo decidió el futuro del Piojo Herrera en la Selección de Costa Rica

Comité Ejecutivo de la Fedefútbol tomó una decisión este lunes con el futuro del Piojo Herrera en la Selección de Costa Rica

Por Sergio Alvarado
Costa Rica vs. Haití
Miguel Herrera continuará a cargo de la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol confirmó este lunes la continuidad del mexicano Miguel “Piojo” Herrera como técnico de la Selección de Costa Rica.

Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, destacó que tuvieron una reunión con el entrenador este lunes en la que hablaron distintos puntos y lo que ha acontencido en el inicio de la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

Para el jerarca, el Piojo sigue firme en su puesto y ratificaron la confianza en él.

“Hablamos para hacer una revisión de los dos juegos que tuvimos en esta fecha FIFA y ver qué está pensando Miguel hacía adelante, básicamente fue una presentación de los resultados de los partidos.

“La continuidad de Miguel nunca estuvo en duda, eso fue más un tema de los medios que empezaron a especular, pero la continuidad de Miguel siempre ha estado a la mesa”, comentó.

El presi se quejó porque, a su criterio, algunos medios metieron y tiraron versiones que no era reales.

Maroto afirmó que el informe presentado pasó por cosas técnicas de cómo vio los partidos y qué se puede hacer para las próximas fechas.

“Parte del reporte claramente fue los jugadores que tomó en cuenta para estos dos partidos, de la convocatoria para la siguiente fecha FIFA de octubre no hablamos, eso es una decisión 100% de Miguel si hará cambios o no, es un tema suyo”, dijo.

Cuando le consultaron si a su criterio hace falta convocar a jugadores de más jerarquía y experiencia, no quiso opinar al reiterar que es algo que pasa por el entrenador.

