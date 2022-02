¿Cómo avanzan los trámites de Saprissa para utilizar a sus extranjeros ante Pumas?

El hondureño Darixon Vuelto es una de las cartas que de momento no cuenta con el permiso para jugar este miércoles. (Jose Cordero)

La opción de que el Saprissa pueda utilizar a sus jugadores extranjeros para el duelo de este miércoles ante Pumas por la Liga de Campeones de la Concacaf es un tema que los dirigentes morados están pulseando al máximo para conseguirlo.

Los morados hicieron todas las gestiones necesarias para contar con el hondureño Darixón Vuelto y el panameño Víctor Medina y solo esperan a que les otorguen los permisos, explicó Juan Carlos Rojas, presidente morado, en el programa “120 Minutos” de radio Monumental.

“Hay que decir que la situación de todos los jugadores extranjeros y los equipos no es la misma. En el caso de Saprissa todos los trámites, citas y documentos que se requieren para obtener los permisos los tenemos desde hace tiempo.

“En el caso nuestro solo estamos exclusivamente a la espera que se nos remita el permiso, no nos hace falta ningún documento ni cita, siendo eso así, uno tiene la esperanza y cruza los dedos para que pronto eso pueda salir, ya sea hoy o mañana para que queden habilitados. Es algo que no está en manos nuestras”, explicó Rojas.

El presi morado reafirmó el acuerdo que la Unafut y la Fedefútbol habían quedado con Migración de que si se metían todos los documentos se podía inscribir a los jugadores, dado el atraso en los trámites por causa de la pandemia.

“No existe un portillo especial llamémoslo así (para acelerar el trámite o hacer excepciones), sino que Saprissa ya presentó todos los requerimientos desde hace más de diez días. Es una solicitud que ojalá pueda estar antes del partido, pero no nos estamos brincando ningún paso”, detalló.

Juan Carlos Rojas y Ángel Catalina están a la espera de noticias en cualquier momento con dos de sus jugadores extranjeros. (Rafael Pacheco Granados)

Contar con los extranjeros sería una ayuda muy importante para el Monstruo en una serie en la que su propio jerarca reconoce que no son favoritos, pero que no se dan por menos ante nadie

“Uno tiene que entrar con una mentalidad ganadora, no vamos a entrar pensando que no podemos ganar una serie de 180 minutos. Somos realistas en reconocer el nivel que tienen clubes como Pumas, en una liga tan competitiva como la mexicana, pero no vamos a ser derrotistas.

“Vamos con la mentalidad de sacar la serie, no somos los favoritos en las casas de apuestas, Pumas es el gran favorito, pero eso no significa que nuestra expectativa y trabajo no esté enfocado en pasar esta serie, es lo que nos exigimos a lo interno”, agregó.

Saprissa y Pumas jugarán este miércoles a las 9 p. m., en la Cueva por la mejenga de ida de los octavos de final del torneo regional de clubes.