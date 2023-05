¿Cómo está el futuro de Jeikel Venegas en Cartaginés? Jugador confirma tener ofertas

Jeikel Venegas termina contrato con los brumosos en un mes, (Rafael Pacheco Granados)

Con el final del Clausura 2023 para el Cartaginés también llega el final del contrato de una de sus principales figuras, el extremo Jeikel Venegas, por lo que la gran pregunta es qué pasará con él.

Tanto en el cuadro brumoso como el futbolista manifiestan su deseo de seguir juntos, sin embargo, les falta sentarse a negociar, analizar las cosas y estampar una nueva firma. “Vamos a ver esta semana a ver qué pasa”. destacó.

Venegas afirmó este sábado que la primera opción la tienen los blanquiazules, pero confirmó que le han llegado otras ofertas.

LEA MÁS: Así quedó Jeikel Venegas tras pizotón en la cara por Alex López

“Obviamente, como lo he dicho antes, mi primera opción va a ser siempre el Cartaginés, amo a esta institución, me ha dado todo, me siento muy bien, contento. La afición lo quiere mucho a uno y también me llevo muy bien con los directivos y el presidente.

“Mi primera opción será Cartaginés siempre, sí hay unas opciones, la verdad, pero primero me siento con Cartago y depende de cómo pasen las cosas, me siento con los demás, si tengo que hacerlo”, agregó.

Al consultarle de manera directa si está más cerca la renovación que otra opción, fue tajante. “Sí, sí, totalmente”.

Clubes como Saprissa y Herediano habrían tanteado a Venegas en algún momento, pero a sus 35 años y después de hacer un nombre con los brumosos al ganar el Apertura 2022, pareciera tener las cosas claras para el que podría ser su último buen contrato.