¿Cómo hará Chope para cubrir la ausencia de Marcel Hernández?

Wanchope se mostró tranquilo y adelantó que irán con todo para sacar los puntos. (Rafael Pacheco Granados)

Se vienen los partidos claves para el Club Sport Cartaginés para sellar su pase a la siguiente ronda y el técnico Paulo César Wanchope lo tiene clarísimo.

Pese que no contará con el atacante Marcel Hernández por la expulsión ante los chuchequeros, reconoce que será una gran ausencia, pero estáa tranquilo porque su plantilla está preparada para estas situaciones.

“Es nuestro goleador, pero así como no está Marcel, hay otros compañeros que están deseosos de jugar, somos un equipo y nos hemos preparado desde la pretemporada para jugar así, no lo vamos a tener, pero estará otro que lo hará muy bien”, argumentó.

Chope agregó que hablará con él para conocer su versión de lo sucedido y partir de ahí aplicar las medidas pertinentes para que esto no se vuelva a repetir.

Tras la victoria contra los dirigidos por Geiner Segura por 2-1 y un poco más calmado, habló en conferencia de prensa y hasta rompió una de sus promesas de no comentar del arbitraje luego de la expulsión del cubano.

“A mí no me sorprende todo lo que está pasando, sobre todo cuando vienen los momentos decisivos. En su momento no iba a hablar sobre ese tema, pero desde hace mucho había hablado con los muchachos de que nos preparemos para lo que sea y estamos listos para lo que sea”, sentenció.

Indicó que revisará la jugada con más calma para pensar si cabe la posibilidad de hacer una apelación a la Comisión de Arbitraje, pero adelantó que es probable que eso no cambie la sanción que recibirá Hernández por su expulsión por roja directa.

El rally que tendrá la Chopeneta empezará el próximo sábado 15 de abril, a las 4 p.m., cuando reciba en el Fello Meza al Saprissa, tres días después se las verá ante Herediano en el Colleya Fonseca, y el último duelo será contra Alajuelense, el domingo 23, a las 11 a.m., en Cartago.