¿Cómo hizo Jeffry Valverde para seguir adelante pese a no jugar en Saprissa?

Jeffry Valverde (7) reconoció que su fortaleza mental le ayudó a superar el no ser tomado en cuenta por José Giacone en varios partidos.

Jeffry Valverde volvió a jugar con el Saprissa, luego de varios partidos de ni siquiera entrar en convocatoria y confesó que aunque no la pasó bien, al no ser tomado en cuenta, por el cuerpo técnico morado, no dejó de trabajar para volver a sumar minutos en cancha.

El jueves anterior, el volante fue titular en el juego entre los morados y el Vancouver, por la Copa de Campeones de Concacaf y contó cuánto le ayudó estar en el once inicial de este importante juego, que cerró con victoria 2-1 a favor de los morados.

“Me siento muy contento por volver a a tener acción en un partido titular y por el accionar del equipo, por la victoria que se sacó y bueno, creo que al final sabía que en algún momento me iba a llegar la oportunidad de nuevo de poder jugar como titular y no desaprovecharla”, dijo.

El jugador expresó que, pese a que hace unas semanas su continuidad no estaba clara en el club, no agachó la cabeza.

“Nunca bajé los brazos y aunque pasaron varios partidos sin ser tomado en cuenta, seguí trabajando, haciendo las cosas como si fuera a jugar y mentalmente estuve muy fuerte, pensando en que en algún momento me iba a llegar la oportunidad y no la iba a soltar.

“Me sentí bien en este partido. Tal vez, el ritmo de juego es muy diferente al estar varios partidos fuera, es lo que uno tal vez tiene para mejorar, pero en la parte física creo que me sentí muy bien. Jugué los 95 minutos por ahí, que duró el partido”, destacó.