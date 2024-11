¿Cómo le apagaron la sonrisa al Saprissa? Esto reveló referente del Santos de Guápiles

El Santos de Guápiles logró apagarle la sonrisa al Saprissa, el domingo en el juego de la jornada 20. José Cordero. (Jose Cordero)

Juan Diego Madrigal, defensor del Santos de Guápiles y uno de los referentes del equipo, reveló qué es lo que ha cambiado en el club en las últimas fechas, que les ha ayudado a sumar puntos.

En este momento, los caribeños siguen en el último lugar de la tabla, con 15 puntos; sin embargo, además del empate contra Saprissa ganaron los dos últimos juegos contra Cartaginés y Santa Ana.

En criterio del experimentado jugador, el cambio de actitud fue fundamental para plantarse firmes y apagarles la sonrisa los morados

“El Santos está luchando en todas sus líneas, pudimos plantarnos en Saprissa y venimos en crecimiento, teníamos que hacer un buen partido, porque Saprissa era lógico que iba por la victoria.

LEA MÁS: Aficionados del Saprissa tiran fuego contra dos jugadores por el empate contra Santos

“Nos metieron tres goles, sé que debemos mejorar en defensa, pero en la ofensiva mejoramos, y esos golpes nos ayudaron a dejarnos el punto. Al inicio del torneo estuvimos dormidos, pero ahora vamos saliendo de ese letargo y aún le faltan dos fechas”, destacó.

El Chino aseguró que de nada les servirá el empate ante los tetracampeones si reciben a Sporting y no se dejan los tres puntos en el Ebal Rodríguez.

“Es un punto de oro, pero para que valga tenemos que recibir a Sporting (21 de noviembre) y hacer valer la localía. Sabemos que en el torneo lo hemos hecho mal, que a donde fuéramos nos iban a quitar puntos y pensaron que íbamos a salir goleados del Saprissa, pero pudimos ir al frente.

“El descenso es complicado, lo que pudiéramos sacar de aquí era más que valioso y ojalá podamos sumar de tres con Sporting, porque hoy (domingo) tuvimos un empujón anímico y queremos seguir”, afirmó.

El Chino afirmó que se siente bien y desea seguir con el equipo. Prensa Municipal Liberia.

Golpe anímico

El jugador afirmó que con la llegada de Randall Row al equipo santista, hubo un despertar y todos los jugadores tienen claro que la tarea se debe sacar en conjunto.

“Aquí somos peones, no somos estrellas, todo el equipo estaba dormido y en casi 15 fechas no despertábamos. Por muchos años nos ganamos un respeto, porque peleábamos zona de clasificación, fuimos a torneos internacionales, pero no lo estábamos haciendo bien.

“Somos profesionales, estamos anuentes a las críticas y sentimos que en las últimas fechas el equipo no lo ha hecho mal”, contó.

LEA MÁS: Randall Row sacó provecho por algo que sabía del Saprissa para lograr empate

Madrigal relató como el tema de la pérdida de puntos, por la apelación presentada por Guanacasteca los afectó y, para él, estos se deben ganar en la cancha.

“Fue difícil, sobre todo porque le habíamos ganado el partido a Guanacasteca, eso nos ayudó mucho anímicamente, pero sabíamos que si nos quitaban los puntos debíamos seguirlo intentando. Por dicha nos los devolvieron, porque siento, que los puntos se deben pelear en la cancha, eso de pelearlos en la mesa se ve feo, el fútbol no da para eso”, afirmó.

Los jugadores se sienten cómodos con la llegada de Randall Row. José Cordero. (Jose Cordero)

Se quiere quedar

A Juan Diego su contrato se le vence en diciembre y el jugador afirmó que se siente en condiciones para continuar jugando.

“Nunca he pensado en irme, estoy anuente a ver qué pasa, se me acaba el contratro en diciembre, pero físicamente, me siento bien y me estoy poniendo a punto con los jugadores jóvenes. He visto casos como los de Daniel Colindres y Michael Barrantes, quienes demuestran que la edad no es un número, es de buenos y malos.

“Creo que todavía no desentono y espero mantenerme ya sea en Santos o en otro equipo”, explicó.