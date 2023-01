¿Cómo se prepara Bernal Mullins para su regreso a la cancha?

El exdelantero del Cartaginés, Bernal Mullins (derecha), está listo para los 90 minutos por la vida. Cortesía.

El exdelantero Bernal Mullins está listo para volver a las canchas y ¿qué mejor forma de hacerlo, que en la cuadrangular de los 90 minutos por la vida?, actividad que será este sábado.

El exjugador del Cartaginés se pondrá nuevamente la chema del equipo de sus amores, el Cartaginés y lo hará junto a otros ídolos del balompié costarricense como Alonso Solís, Wílmer López y Víctor Núñez, quienes jugarán con Saprissa, Alajuelense y Herediano, sus antiguos clubes.

La cuadrangular, en su edición 23, se jugará a las 7 de la noche, en el Estadio Nacional y para este evento, Mullins se ha preparado como Dios manda.

Entradas. Las entradas cuestan ¢6 mil en sol y ¢7 mil en sombra y además, se habilitará la donación a través de Sinpe móvil, enviando un mensaje al 8620-9090 o a través de los mensajitos de texto, en los que dona ¢2.000 al enviar un mensaje al 9002 y ¢5.000 al enviarlo al 9005. Las entradas se pueden conseguir en el sitio specialticket.net.

“Ya corría entre semana y luego de recibir la invitación para la cuadrangular, hace un mes, estaba jugando unas mejenguitas para no perder la costumbre.

“Trato de mantener la rutina, trabajar tranquilo y prepararme, porque así sea que me den 10 minutos en la cancha quiero hacerlo bien y más que es para una buena causa”, destacó.

El exjugador asistirá a la cuadrangular con su esposa, Paola Álvarez. Facebook.

Ilusionado

Bernal usará la dorsal 17, el número que lució durante el tiempo que vistió la camisa brumosa.

“Estoy muy contento por ser tomado en cuenta, esta actividad se ha vuelto competitiva y todos los equipos quieren ganar, es muy grato participar en esta clase de eventos y ojalá la gente pueda ayudar, ya sea en el estadio o apoyando por las distintas vías que puso la organización”, dijo.

El campeón de Concacaf de 1993 con los brumosos está ilusionado por compartir con los jugadores que le dieron al club brumoso su cuarta estrella de campeones del fútbol tico después de 81 años de sufrimiento.

90 minutos por la vida tiene fecha y hora

“Es un halago poder jugar con esos muchachos que hace unos meses nos dieron la alegría de ser campeones, jugar con ellos será una motivación, saber que hicieron historia con el equipo que uno quiere y jugar con ellos es motivo de orgullo”, añadió.

Ricardo Chacón, organizador de Los 90 minutos por la vida, junto a jugadores de los equipos participantes. Instagram.

Bernal asistirá a la cuadrangular con su esposa, Paola Álvarez.

El trabajador del Comité de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Cartago contó que dos veces por semana se tira a la calle a correr entre 6 y 7 kilómetros. Además, cada 15 días juega con el equipo de veteranos del Cartaginés y cuida su alimentación.

“Espero estar a la altura de los jugadores, es un equipo que logró grandes cosas y para eso me he preparado, porque además del ejercicio cuido mi alimentación, trato de no tomar gaseosas, no comer comida chatarra, y hago una dieta balanceada”, comentó Mullins.