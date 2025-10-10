Con estos hombres el Piojo Herrera buscará la victoria de Costa Rica en Honduras

Miguel Herrera se la jugó con Kendall Waston como titular en la alineación de Costa Rica ante Honduras. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Miguel Herrera se la jugará con este once para el choque de este jueves a las 8 p.m., a Honduras en San Pedro Sula, por la tercera fecha de la fase final rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

Tal como habíamos adelantado más temprano, se confirmó la sorpresa de Aarón Murillo como el nombre más llamativo en el cuadro, al no tratarse de un jugador habitual en la Tricolor.

La Sele saldrá a la cancha con Keylor Navas en el marco. Carlos Mora, Jeyland Mitchell, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas y Francisco Calvo, formarían una zaga defensiva que mantiene el esquema de tres centrales.

En la media Orlando Galo con Aarón Murillo, Josimar Alcócer y Alonso Martínez como extremos, mientras que el hombre más en punta será Manfred Ugalde.

Alineación Costa Rica y Honduras.

En el banco quedan figuras como Kenneth Vargas, Allan Cruz, Creichel Pérez o Andy Rojas.