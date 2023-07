¿Con quién se enojó Minor Díaz debido a la expulsión de Diego Madrigal?

Minor Díaz supo analizar bien la acción y esto se reflejó en la cancha. (Jose Cordero)

Muchos esperaban que el técnico del Municipal Liberia Minor Díaz le tirara durísimo al árbitro David Gómez en la conferencia de prensa por la expulsión de su pupilo Diego Madrigal, pero no fue así.

Díaz más bien pasó por las armas a su jugador por la forma en que se hizo expulsar y dejarlos con diez en la segunda parte.

LEA MÁS: ¿Los vale? Agustín Lledia explica por qué Josimar Alcócer es valorado en un millón de dólares

“Quizás la molestia va más por Diego por su experiencia, desde el banco sentimos que le iban a mostrar la segunda amarilla. Pero yo con los árbitros nunca me he metido, he sido muy sensato de mantenerme muy ecuánime en ese aspecto para no caer en una falla y dejar al equipo sin técnico”, comentó el estratega en conferencia de prensa.

Pues al final a Minor le dio la razón de no reclamar por una acción que se pudo evitar.