¡Con un cierre de película! Estas son las claves por las que Saprissa ganó la 38

Alajuelense estuvo a punto de arruinarle la "película" a Saprissa, pero los morados tuvieron un final feliz. (Jose Cordero)

Saprissa lo volvió a hacer, le remontó a Alajuelense una desventaja de un gol en la gran final para ganar así su corona número 38.

En La Teja nos dimos a la tarea de destacar cuáles fueron los momentos claves para que el Monstruo consiguiera un bicampeonato que hace rato no se veía en el país.

Para esta tarea, le pedimos la opinión a la exfigura morada Benjamín “Mincho” Mayorga, quien analizó cada una de esos momentos que le dieron un nuevo título al rey de copas a nivel nacional.

Ubicatex florense

Como primer punto, destacamos la goleada 4-1 que le propinó el Club Sport Herediano en la jornada 9, jugada el 22 de febrero. Lo hacemos porque los florenses le aplicaron un ubicatex a los saprissistas, que en ese momento luchaban por el liderato contra Alajuelense y esa noche no les salió nada.

“Saprissa es uno de los mejores equipos de Costa Rica, el aspecto mental le ha dado muchos réditos al club, ese desafío le ayudó muchísimo para reponerse y le permitió alzar la copa. La idea en el fútbol es esa, recuperarse lo más rápido posible de la pérdida y el Monstruo lo hizo bien”, argumentó Mincho.

Chao Jeaustin

El 28 de marzo, el camerino morado tuvo un terremoto rudo, ya que ese día despidieron al técnico Jeaustin Campos por unas aparentes frases racistas contra Javon East, incluso el caso está en investigación en la Federación Costarricense de Fútbol.

“En ese aspecto Saprissa, si fue así como sucedió (la denuncia de racismo), lo hizo de buena manera y mandó un mensaje de que en el equipo todos son bienvenidos, pero que no soportará el racismo, porque podía ser el entrenador más ganador para nosotros, pero es importante que las personas tengan educación en respetar a muchas etnias”, comentó.

El primer juego ante Herediano fue una cachetada para Saprissa. En semis la historia fue otra. (Rafael Pacheco Granados)

Hola Vladimir

Días después se vieron las réplicas y uno de esos movimientos fue el fichaje de Vladimir Quesada, quien asumió la dirección técnica de forma temporal, aunque a algunos no les gustó la decisión, al final tuvieron que bajar la cabeza por el título que ganó.

“Esto va para esos aficionados que están perdidos, Vladimir agarró al equipo y lo trabajó bien, lo llevó a la final y lo hizo campeón, pero resulta que no convence a nadie, porque quieren un técnico que agarre a los jugadores y los madree diciendo ‘qué maes más malos’, pero como Vladimir no es de ese estilo, ya que respeta a las personas, dicen que es pasivo.

“Jugué con Vladimir y pasivo no es, cuando se tenía que parar para pegar sus patadas, las pegaba. Porque una persona trate bien a los demás y sobre todo a sus empleados, no se puede decir que tácticamente no sea bueno, yo lo he estudiado y es un gran técnico”.

Marianito querido

Uno de los puntos altos del Saprissa en esta temporada fue el rendimiento del argentino Mariano Torres, hizo de las suyas durante todo el certamen, pero Mincho puntualizó que fue arriesgado ponerlo en las instancias finales, cuando apenas se recuperaba de una lesión en el pie.

“Mariano Torres es extraordinario y ha sido el mejor jugador del Saprissa en todo el año, pero en estas etapas finales el cuerpo técnico debió estudiar bien si estaba al 100% para ponerlo tras su lesión o en cuáles minutos me puede servir más, porque antes de la lesión se echó un campeonato impresionante, es un crack y un héroe, pero a veces hay que tomar decisiones cuando se presentan problemas por lesiones”, detalló.

Liderato pulseado

Desde la fecha uno, Saprissa peleó los primeros puestos de la clasificación, pero tras dos intentos, la tercera fue la vencida en la jornada 15, tras vencer por la mínima a Santos de Guápiles el miércoles 29 de marzo, se agarró de la rama del liderato y nadie lo bajó de ahí, eso le permitió cerrar las instancias finales en la Cueva.

“Eso se llama curva de rendimiento, en donde la Liga Deportiva Alajuelense empezó bien, pero de un pronto se cayó por malas decisiones, ya sea del técnico Andrés Carevic que metió a otros jugadores, pero de un pronto a otro se recuperaron. Esas son las etapas del campeonato que los técnicos analizan para poner a los jugadores que ayuden a mejorar la curva y así aplicar los juegos tácticos”, explicó Mayorga.

Final de película

Como toda historia de película, tuvo sus momentos dramáticos, de suspenso y el final triste estuvo cerca, pero el famoso ADN morado los llevó a la gloria.

El drama subió de nivel en la final de la segunda fase, el León les complicó el asunto, porque en el primer round sacó las garras al golear 3-0 al Monstruo, pero en la vuelta el Sapri luchó para remontar, aunque ganó por la mínima, no le alcanzó para armar el fiestón y la espera por el título se extendió a unos días más.

Ya en la gran final, bajo un ambiente espectacular en Morera Soto el jueves de la semana pasada, los erizos tomaron ventaja al ganar 1-0, pero en San Juan de Tibás todo cambió, la química de la afición en las gradas con los jugadores hizo efecto y el resto fue historia, sacó su casta de campeón, le dio vuelta al asunto en 45 minutos con un contundente 3-0 y la Cueva se convirtió en el teatro de los sueños a la tica.