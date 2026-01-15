¿Con una espinita? Esto dice Fabrizio Ronchetti sobre el juego entre Liberia y Alajuelense

Fabrizio Ronchetti, asistente técnico del Municipal Liberia aseguró que el equipo viajará a Alajuela con toda la motivación, para enfrentar al campeón nacional, luego de la semifinal que disputaron en el Apertura 2025.

El uruguayo no quiso decir que el equipo aurinegro tiene una espinita ante los leones, pero sí reconoció que el juego contra los liguistas, que será este jueves, a las 8 de la noche es una linda oportunidad para intentar romper una racha y derrotar a Alajuelense.

El encuentro será en el estadio Alejandro Morera Soto y esto dijo el entrenador: “tenemos la motivación extra porque es el campeón, jugaremos de visita y queremos romper una racha.

Fabrizio Ronchetti (derecha), asistente del Municipal Liberia habló del juego entre los aurinegros y Alajuelense. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Además, allá será todo muy bonito, una verdadera fiesta e iremos muy motivados para ganarle a la Liga”, comentó.

La misma ilusión

Ronchetti comentó que el llegar a las semifinales el campeonato anterior fue muy difícil de conseguir, pero saben lo que deben hacer para repetir esta experiencia.

“Lo que hicimos el torneo no se acostumbra, porque de los 4 clasificados, tres tienen un espacio casi asegurado y los demás equipos tienen que pelear por un cupo y tenemos la misma ilusión de repetir, creemos que podemos hacerlo.

El juego entre Alajuelense y el Municipal Liberia será este jueves, a las 8 p.m. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Sentimos que hicimos una buena semifinal, sobretodo la primera, que siento que pudimos haber ganado, la vara quedó alta y esperamos repetir, para eso debemos consolidar la idea, que nos dio resultados”, destacó.