Concacaf definió la fecha de la revancha de Saprissa ante el Real Estelí en la Copa Centroamericana

La Concacaf anunció este jueves los horarios de los partidos de la Copa Centroamericana de Concacaf, que se jugará del julio a diciembre del 2024 y los morados deben guardar una fecha en agosto porque podrán tener la revancha contra el Real Estelí de Nicaragua.

Saprissa quedó con una deuda pendiente con el Real Estelí. (Jose Cordero)

Los nicaragüenses eliminaron a Saprissa en el torneo pasado en cuartos de final y, a partir de allí, aparecieron muchísimos memes contra la institución morada.

Recordemos que Alajuelense es el actual campeón y que el Herediano fue el club tico que llegó más largo en la Liga de Campeones de la Concacaf, donde entran los clubes mexicanos y estadounidenses. La Copa Centroamericana es clasificatoria para ese torneo.

La fecha inaugural será el martes 30 de julio con tres partidos. Port Layola ante Antigua a las 4 de la tarde, por el grupo C, Diriangén vs Motagua, a las 6 de la tarde, y Herediano - Tauro a las 8 de la noche en el estadio Nacional, ambos por el grupo A.

El miércoles 31 de julio, por el grupo D, Managua ante Municipal, a las 4 de la tarde. Firpo vs Comunicaciones, a las 6 p.m. por el grupo B, y Saprissa vs AD Guanacasteca, a las 8 de la noche, acción del grupo D.

La primera jornada cerrará el jueves 1 de agosto con Alajuelense - Marathón a las 6 de la tarde en el Morera Soto, por el grupo B, y Olimpia - Independiente a las 8 de la noche, por el grupo C.

Segunda fecha

La segunda jornada iniciará el martes 6 de agosto y abren la fecha Managua ante Saprissa, por el grupo D, en el estadio Nacional de Managua, a las 4 de la tarde. Firpo ante Alajuelense, en el Mágico González a las 6 de la tarde, por el B, y Antigua vs Águila, a las 8 de la noche, en el grupo C.

Guanacasteca tendrá su debut en un torneo internacional en el Saprissa. (Marvin Caravaca)

El miércoles 7 de agosto, Diriangén vs Herediano, Motagua ante San Francisco, a las 6 de la tarde, y Comunicaciones - Alianza a las 8 de la noche.

El jueves 8 de agosto, Layola ante Olimpia a las 6 de la tarde, en el C, y Municipal vs Real Estelí a las 8 de la noche por el grupo B.

Tercera fecha

La tercera ronda de competencia inicia el 13 de agosto con el juego del grupo C Antigua - Independiente, a las 4 de la tarde, luego lo harán Motagua - Tauro por el grupo A a las 6 de la tarde y Alianza vs Firpo a las 8 de la noche por el grupo B.

El miércoles 14, a las 4 de la tarde, Águila - Port Layola a las 4 de la tarde, Real Estelí FC vs Managua, a las 6 p.m. en el D y Comunicaciones ante Marathón, a las 8 p.m. por el B.

El jueves, San Francisco vs Diriangén, a las 4 p.m., y Municipal ante Guanacasteca en el estadio Pensativo a las 8 de la noche en el grupo D .

Cuarta fecha

En la cuarta fecha, Saprissa tendrá su revancha contra el Estelí de Nicaragua, partido a las 6 de la tarde en el estadio Independencia de Nicaragua, el 20 de agosto. Ese día, Alianza recibe a Alajuelense por el grupo B a las 8 de la noche.

El miércoles, Independiente vs Port Layola FC, a las 4 de la tarde, Guanacasteca vs Managua, en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia a las 6 de la tarde, y Marathón vs CD LA Firpo a las 8 de la noche.

El jueves 22 de agosto, Tauro - Diriangén a las 6 de la tarde, San Francisco FC vs Herediano, en el estadio Universitario Penonomé a las 6 de la tarde, y Águila vs Olimpia a las 8 de la noche.

Quinta fecha

La jornada final iniciará el 27 de agosto con el juego Marathón vs Alianza, a las 6 de la tarde, y Alajuelense vs Comunicaciones, en el Morera Soto, a las 8 de la noche.

El miércoles 28 de agosto, Tauro FC vs San Francisco FC a las 6 de la tarde y CS Herediano vs FC Motagua a las 8 en el estadio Nacional.

El jueves 29 de agosto, Guanacasteca recibe al Real Estelí FC, a las 4 de la tarde, Deportivo Saprissa al Municipal, en el estadio Ricardo Saprissa, a las 7 de la noche, e Independiente al CD Águila a las 8 de la noche.

Los cuartos de final son: la ida 24-26 septiembre y la vuelta 1-3 octubre.

Semifinales y repechaje, la ida: 29-31octubre y la vuelta: 5-7 noviembre.

El partido de ida de la final será el 26-28 noviembre y el de vuelta 3-5 de diciembre.