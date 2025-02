Condenaron a Luis Rubiales por darle un beso a Jenni Hermoso y a mujeres no les gustará el castigo

Al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le salió muy caro darle un beso sin consentimiento a la jugadora Jennifer Hermoso durante el festejo del título mundial femenino.

Luis Rubiales le dio un beso a Jenni Hermoso y fue condenado. (AFP/AFP)

Los hechos ocurrieron el 20 de agosto del 2023, cuando la selección española conquistó el Mundial Femenino en Australia y Nueva Zelanda. El beso quedó registrado en video y se hizo viral, desatando una polémica global.

Tras el juicio, Rubiales fue encontrado culpable y deberá pagar una multa de aproximadamente ¢6 millones de colones (€10.800). Sin embargo, fue absuelto del delito de coacción, ya que el tribunal consideró que no presionó a Hermoso para minimizar el incidente. También fueron absueltos el exentrenador Jorge Vilda y dos exdirectivos.

Durante el juicio, Hermoso describió el impacto del acto:

“Sabía que me estaba besando mi jefe y esto no ocurre ni debe ocurrir en ningún ámbito laboral o social. Me sentí poco respetada. Fue un momento que manchó uno de los días más felices de mi vida y en ningún momento busqué ese acto ni lo esperé”, afirmó la jugadora ante el tribunal.

El fallo cierra un capítulo que sacudió al fútbol español y marcó un precedente sobre el consentimiento y el respeto en el deporte. Aunque Rubiales evitó la cárcel, el caso dejó en evidencia la importancia de erradicar conductas inapropiadas en cualquier entorno, especialmente en escenarios de celebración y éxito deportivo.

Rubiales ya había sido suspendido por la FIFA, por tres años fuera de cualquier actividad relacionada con el fútbol tanto en el ámbito nacional como internacional.