Confesamos a Mauricio Wright y habló de temas que pocos técnicos se animan a tocar

Mauricio Wright se convirtió en el técnico del Municipal Grecia, el 6 de marzo anterior. Prensa MG.

Mauricio Wright no titubeó cuando le ofrecieron el banquillo del Municipal Grecia y contó cómo está trabajando para sacar a las panteras de los últimos lugares y ¿por qué no?, pensar en una clasificación a la siguiente fase.

“Me siento bien, tranquilo, contento con este reto, me siento contento con el recibimiento de los dirigentes, de los jugadores, de la afición, así que me siento a gusto, tomé una buena decisión al venir acá y estar en esta lucha.

“Creo que fue importante el trabajo que hicimos en la semana, pese a que no se podía hacer mucho para no sobrecargar a los jugadores, las sesiones de trabajo que dimos fueron las óptimas, creo que se entendieron bien los planes de trabajo, el plan de juego que queríamos para enfrentar un juego complicado como lo era contra Sporting y dichosamente llegamos bien y se logró el objetivo que era puntuar”, afirmó el técnico de 52 años.

Recordemos que Grecia derrotó a Sporting 2-1 en el debut de Wright.

¿Qué opina Mauricio Wright cuando dicen que en Costa Rica se reciclan técnicos?

Motivado

- Dicen que toda escoba nueva barre bien, pero ¿qué le puede aportar al equipo para que salga de los últimos lugares?

Nosotros estamos peleando en la parte media de la tabla general, a nivel de puntos aún hay mucho que pelear, hay posibilidades reales hasta de clasificar, hay que hacer una vuelta casi perfecta para meternos, pero la matemática nos dice que se puede hacer, porque así es como me gusta trabajar en los proyectos en los estoy, apuntando siempre a lo más alto.

- ¿Por qué creen que buscan a Mauricio Wright para dirigir un proyecto como este, en una situación complicada?

Siempre me ha tocado trabajar en momentos complicados, no es nada nuevo llegar a la institución de esta forma, también me ha tocado iniciar proyectos, es muy relativo, depende de cómo se den las cosas.

Había tenido otras opciones en el extranjero, pero esta me llamó la atención, mantengo el proyecto y trabajo contento, a gusto, en donde me han hecho sentir bien desde el día que llegué.

4 rapiditas: - ¿Playa o montaña? Playa. - ¿Cuál fue el último libro que leyó? El alquimista. - ¿Se considera un abuelo alcahueta? Soy chineador, sí soy alcahueta. - ¿Cuál equipo va a descender? Eso no lo sé, no tengo una bola de cristal.

- ¿En cuáles países tenía ofertas y por qué no las aceptó?

En Honduras y en Guatemala. Por algunos temas económicos no se concretaron las ofertas, pero siempre he tenido llamadas a nivel nacional e internacional. Lo de Grecia fue muy rápido, me contactaron un domingo por la tarde, me pareció bien venir a Grecia, una vuelta completa para buscar mejores cosas.

- ¿Qué opina cuando acá se dice que en Costa Rica se reciclan entrenadores?

Siento que a veces los discursos de las personas dan solo para eso, entonces tiran frases trilladas como esas. En mi caso, cuando puedo salgo y me capacito, me gusta potenciarme, mejorar muchas cosas y la vida de los entrenadores en los proyectos es muy corta, a veces nos va bien, a veces no, a veces no tienen paciencia, a veces los resultados no se dan, son como frases que se usan con los entrenadores.

El técnico declinó ofertas del extranjero y se siente a gusto en el cuadro alajuelense. Prensa MG.

Hoy por hoy, el trabajo más complicado es el del técnico, el que no se valora. Los entrenadores tenemos algo diferente, algo especial, hemos visto grandes técnicos que han pasado por momentos complicados, creo que nos queda claro que Óscar Ramírez no dirige por una razón personal, porque lo maltrataron mucho cuando estaba dirigiendo y es un gran técnico, nadie puede dudar de su calidad.

Y creo que todos vamos a llegar a eso, a decirle que no a esto, por eso combino mi trabajo, tengo mis aspiraciones para crecer y salir de lo normal.

- ¿Cree que los entrenadores extranjeros son más valorados que los ticos?

Eso está claro, si uno habla por las acciones y por lo que pasa, podemos decir que a veces no se nos valora de la manera adecuada, no puedo hablar por los demás colegas, hablo a título personal, si estoy en un proyecto, si creen en la propuesta, en la idea de juego, lo que se puede sembrar, tengo muchos años de estar en esto, tratar de corregir un proyecto, tengo capacitación, gente muy profesional con la que cambio ideas, refresco cosas para el día a día.

- ¿Considera justa su salida del Cartagines?

Creo que no estoy para calificar nada, pero me siento muy agradecido con Dios, muy orgulloso de mi gestión, de mi trabajo, ahora suena un poco fácil decir “Cartaginés campeón”, luego de 82 años de sequía y de mitos del muñeco y otras cosas más, pero en términos generales me siento agradecido por ser parte, junto a Géiner (Segura, extécnico del Cartaginés) de ese trabajo histórico, eso pintaba hasta para un premio Óscar a nivel internacional.

Eso no fue fácil, derrotar a la Liga en cuatro juegos y cerrando de visita, Alajuelense tenía un equipazo y no era para cualquiera que no estuviera preparado y en mi caso, la parte sicológica la absorbimos muy bien, los momentos contra un gran equipo e hicimos lo que teníamos que hacer.