Confusión en alineación de Costa Rica ante Honduras ¿Cambio de última hora o pifia?

Miguel Herrera sorprendió con diversos cambios para el choque de este martes a las 7 p.m., contra Honduras en el estadio Nacional, por la última fecha de la fase final rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

Uno de los puntos que llamó la atención es que se presentaron dos alineaciones, una a las 5:35 p.m y otra a las 5:42 p.m, las cuales hasta tenían un cambio en el sistema táctico.

La Sele necesita una victoria vital para clasificar y esperar que Haití no gane ante Nicaragua en Curazao, con lo que llegaría a su sétimo mundial y el cuarto al hilo.

Miguel Herrera saldrá con un once con variantes ante Honduras. (JOHN DURAN/John Durán)

La Sele saldrá a la cancha con Keylor Navas en el marco, una línea de cuatro con Kendall Waston Juan Pablo Vargas de centrales mientras que Francisco Calvo y Haxzell Quirós como laterales, cambiando a la zaga que se usó ante Haití.

En la primera versión que se envió, aparecía Alexis Gamboa como titular formando una línea de cinco atrás y con Orlando Galo en banca, quien al final sí va de titular.

En la media cancha saldrán Aarón Murillo y Orlando Galo, Josimar Alcócer y Álvaro Zamora de extremos, mientras que arriba estarán Manfred Ugalde y Warren Madrigal.

Para la banca quedaron Celso Borges, Joel Campbell, Kenneth Vargas y Anthony Hernández como algunas de las variantes en ofensiva y en media cancha.