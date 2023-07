Confusión reina entre la prensa ante explicación de Amelia Valverde en caso de Shirley Cruz

La prensa quedó con ganas de explicaciones más profundas por parte de Amelia Valverde. Foto Lily Arce (Lilly Arace )

El nombre de Shirley Cruz, sin lugar a dudas, fue el más mencionado en la conferencia de prensa de Amelia Valverde este jueves. La mayoría de las consultas fueron sobre la ausencia de la que hasta este Mundial era la capitana de la Tricolor.

En casi todos los cuestionamientos, la entrenadora no se salió de un discurso prefabricado y, seguramente, ensayado; que se trató de razones deportivas que ella y nadie más tomó, sin profundizar nunca en las razones.

En la Teja les preguntamos a algunos periodistas presentes y todos los consultados quedaron con el clavo y casi con las mismas dudas que tenían antes de la rueda de prensa.

“Sinceramente, uno siente como que lo toca nada más por encima, porque habla solo de que fue una decisión meramente deportiva; no dice si fue que alguien le ganó el puesto, si fue que no le alcanzaba su nivel para estar dentro de la pre lista, nos quedan muchas incertidumbres”, opinó Melissa Alvarado, de Teletica Deportes.

“Realmente, no me queda claro por qué consideraron que hay otras jugadores que le ganaron el puesto. Me parece que algo más pudo haber detrás de esa no convocatoria; se excusó en decir que es algo deportivo y nada más, pero es que eso es muy amplio y, al menos a mí, me hubiera gustado tenerlo un poco más detallado”, dijo por su parte Pamela Solano de Radio Columbia.

“Me parece que una jugadora que ya estaba en el epílogo de su carrera y que ya se retiró al no ser llamada, merecía estar en esta Copa del Mundo por lo que ha aportado y representa para el país. No me queda clara la explicación de Amelia Valverde, al punto de qué jugadores le pidieron reunirse para hablar del tema. Trata de bajarle un toque el tono a la situación, no me queda claro si acertó en la decisión”, finalizó, por su parte, Estefan Monge de Deportes Repretel.

En el video adjunto puede ver las opiniones detalladas de estos y otros comunicadores.