Conocida figura del fútbol criticó con todo a Brisa Hennessy tras su participación en Juegos Olímpicos de París 2024

Henry Bejarano habló sobre la participación de Brisa Hennessy en los Juegos Olímpicos. (Photo by Jerome BROUILLET / AFP) (JEROME BROUILLET/AFP)

Henry Bejarano, analista arbitral, criticó con todo a la surfista Brisa Hennessy, tras competir en los Juegos Olímpicos de París 2024 y no ganar ninguna medalla olímpica.

“Saben que quiere decir el dicho, ¿tirar las campanas al aire?”, inició diciéndole a los presentadores del programa Tercer Tiempo, de canal OPA.

“Para mí, eso fue lo que sucedió con Brisa. Es decir, yo no estoy contento con el cuarto lugar, no. Para mí había que exigirle. Se felicitó por el cuarto lugar, bien, sí, pero ella sabía lo que estaba haciendo, porque ella es profesional, no es una novata y estaba compitiendo con compañeras top, entonces no podemos decir que fue un triunfo, un cuarto lugar, no. Somos mediocres, por eso es que Costa Rica, a nivel de competitividad, cuando vamos a torneos de ‘x’ deporte, la disciplina que usted quiera, pensamos con esa mentalidad”, comentó.

Recordemos que Brisa Hennessy compitió por la medalla de oro, plata y bronce, pero no ganó nada, tras perder los heats.

“Ahora, desgraciadamente quedó en el cuarto lugar, pero aquí yo escuché muchos decir que ya teníamos la medalla de oro, plata, nunca la de bronce y vean lo que sucedió, fuimos por la de bronce y también perdió”, dijo Bejarano.

Henry Bejarano opinó sobre Brisa Hennessy

LEA MÁS: París 2024: El karma también surfea, la brasileña perdió la final del surf

Varias personas, al ver el video en redes sociales, se pusieron a favor de la tica, dejando varios comentarios.

“Son críticas de gente que en su vida ha tocado una tabla de surf”, “Muy inapropiado este comentario”, “Usted no conoce lo que se ocupa para estar ahí; el único ejercicio que ha hecho es con la lengua”.