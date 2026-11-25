El futuro de Orlando Sinclair es todo un misterio y en las últimas horas, han salido a la luz diferentes versiones sobre el nuevo destino del delantero.

En diciembre se vence el contrato que el atacante tiene con el Deportivo Saprissa. Los morados no han oficializado la continuidad del jugador de 28 años.

Este miércoles, dos reconocidos periodistas deportivos informaron lo que podría pasar con Sinclair y relataron panoramas muy distintos.

El futuro de Orlando Sinclair en el Saprissa es todo un misterio. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Lo que dicen

El periodista Kevin Jiménez aseguró en su programa “Seguimos”, que la S ya le hizo una oferta a Orlando, pero el futbolista está esperando una oferta del extranjero.

Eso sí, dejó claro que no hay nada entre el delantero y Herediano y recalcó que si no aparece un club fuera de Costa Rica, se quedará con Saprissa.

Por otro lado, el periodista Christian Sandoval dijo en Teletica Deportes Radio que, todo está muy avanzado, para el Sinclair defienda los colores del Team a partir del Clausura 2027.

“Una fuerte cercana a Orlando Sinclair me dicen que no va a continuar en el Deportivo Saprissa, es más, me cuentan que en el Saprissa ya tienen claro de que Sinclair no quiere continuar en el Saprissa.

“Lo que se ha dicho es que el Herediano podría ser la casa de Orlando Sinclair para el próximo campeonato”, señaló.

Se dice que ya la próxima semana se sabrá qué pasará con el delantero todavía de la S y de la Sele.