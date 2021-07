Conozca a Carla Pardo, la guapa que incendió el camerino de la selección chilena con sus palabras

Pardo y Bravo son unas de las parejas más seguidas en Chile. Foto: Instagram. Pardo y Bravo son unas de las parejas más seguidas en Chile. Foto: Instagram. (Instagram)

La guapísima Carla Pardo es una de las mujeres más seguidas en Chile ya que, además de ser muy linda y tener un cuerpazo, es la esposa de Claudio Bravo, el capitán del equipo nacional de ese país, lo que le valió el apodo de "la primera dama de la selección".

Diversos programas y revistas siguen paso a paso lo que hace una de las parejas más famosas de su país, quienes se conocieron cuando ella tenía 14 años y el arquero del Manchester City 18.

Carla conoció al portero cuando era una chiquilla de 14 años, ahora tiene 31. Foto: Instagram. Carla conoció al portero cuando era una chiquilla de 14 años, ahora tiene 31. Foto: Instagram. (Instagram)

La guapa vive con su esposo en Europa, donde viven una vida feliz, como en un cuento de hadas, con sus dos hijos.

La mujer se puso en el ojo del huracán después de la eliminación de la Roja rumbo a Rusia 2018, ya que ella fue quien destapó los supuestos problemas que habían en el camerino de su selección y que desencadenaron el fracaso del cuadro andino. La guapa se cansó de eso y sacó las garras.

Para Carla, algunos jugadores del equipo pasaban enfiestados, tomando guaro y eran muy indisciplinados, palabras que cayeron como una bomba que ha dividido el camerino. El volante Arturo Vidal fue uno de los más señalados después de la publicación.

“Se iban de fiestas e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban. A quien le quepa el sombrero que se lo ponga y que se deje de andar llorando”, escribió en Instagram.



En Brasil 2014, la esposa del capitán chileno causó sensación en diferentes programas de televisión. Foto: Instagram. En Brasil 2014, la esposa del capitán chileno causó sensación en diferentes programas de televisión. Foto: Instagram. (Instagram)

A la rubia le llovieron críticas de parte de algunos seleccionados que le dijeron que su esposo tampoco es una santa paloma.

“Él no era un santo y su familia sale dando cátedras de ética, lo que no es aceptable. Las cosas quedan a lo interno, lo demás es una traición”, enfatizó un jugador, según publica el diario El Mercurio, aunque no revela de quién se trata.



Actualmente la guapa se dedica a criar a los dos hijos que tiene junto a su marido. Foto: Instagram. Actualmente la guapa se dedica a criar a los dos hijos que tiene junto a su marido. Foto: Instagram. (Instagram)

Bravo, por su parte, no quiso opinar ni desmentir a su esposa y solo dijo que a quien le caiga el guante que se lo plante.

"No opinaré sobre eso, es su punto de vista. Que cada uno se ponga el sombrero, los zapatos aprietan siempre, eso cada uno de nosotros lo tiene claro y lo sabe", dijo el capitán.

Para algunos, Carla puede ser la Yoko Ono (esposa de John Lennon a quien culpan de separar a los Beatles) de la selección chilena, o una mujer que se cansó de tanta cosa y se atrevió a decir la verdad, pero lo guapa no se lo quita nada.