“Es mi fan número uno. Antes me acompañaba a los partidos, ahora no, tiene 73 años. Pero me llama antes de los partidos y me dice que me cuide, que cuidado me lesiono, que haga un gol. Al terminar me vuelve a llamar. Siempre se ha sentido orgulloso de mí. Era quien me llevaba a los partidos de su equipo desde chiquilla”.