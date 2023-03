Conozca a Susan Cascante, la única mujer que anima en un estadio de primera división

Sporting se reforzó con un fichaje de lujo, que, con su voz y carisma, invita a los aficionados que llegan al estadio Ernesto Rohrmoser a disfrutar de cada encuentro del cuadro paveño.

Se trata de Susan Cascante, la animadora del club albinegro, una muchacha de 23 años, que tiene todas las ganas de comerse al mundo y disfruta al máximo el poder compartir con el equipo y sus seguidores.

Susan vive en Barreal de Heredia y también trabaja como presentadora en el canal VM Latino desde agosto del 2021. Pero no solo eso, estudia Periodismo y es actriz y cantante y por eso, la animación en el estadio capitalino se le hace pan comido.

Cascante además está haciendo historia, pues en este momento es la única mujer que anima en los estadios de la primera división del país y eso la hace sentirse muy orgullosa y por eso en el Día Internacional de la Mujer queremos dar a conocer la historia de este mujerón.

“Es sumamente emocionante, me encanta el fútbol desde que era una chiquilla y me sentaba a ver partidos de todos los equipos y era muy vacilón, porque amo el fútbol.

“Me siento muy feliz con el equipo, la experiencia ha sido maravillosa, no es porque este aquí, es porque cuando hablo con personas, con los colaboradores, me siento como en casa. El equipo está trabajando muy bien, es muy organizado y con metas bastante claras”, la voz de Sporting.

No es vara cuando decimos que Susan es una todoterreno, también le encanta el teatro musical, pues le permite desarrollarse como actriz y cantante.

“He llevado clases de locución, tomé cursos en una academia de arte y también llevé clases de actuación. Además, estudié conducción de televisión y hace un tiempo me enteré de que una agencia estaba buscando un nuevo animador, hice las audiciones y una pequeña entrevista y me aceptaron.

“Esto se convirtió en todo un reto por estar en un estadio de primera división, con un público grande, pero siempre he intentado ser yo misma y mantenerme auténtica”; recordó.

Susan reconoció que los nervios la invadieron el primer día que estuvo en el estadio albinegro, pero conforme pasaron los minutos se fue sintiendo más cómoda.

“El primer día era como ‘ay Dios mío, ¿cómo es esto?’, porque aunque consumía mucho fútbol esta era una experiencia nueva y en el proceso fui inspirándome en figuras importantes del club.

“En cada juego intento ser yo misma, vacilar, no tomo criticas de mala manera, es parte de la experiencia y ayudan a crecer, creo que todavía puedo soltarme un poquillo más. Soy extrovertida y es importante ser fiel a uno mismo en la vida”, aseguró.

Susan anima para todos los equipos del Sporting: el femenino, que es actual subcampeón nacional, el masculino, que está en la pelea por meterse a las semifinales y también el equipo de amputados.

Lo que la hace feliz: “Amo comer, la comida me hac feliz, no me limito nunca de la comida, también dedico tiempo para mi salir con mis amigos, escuchar música, me verás todos los dias con audífonos, me gusta el cine y tener a mi familia”.