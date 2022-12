Conozca al estadígrafo de canal 7 que nunca sale en cámaras

Daniel Calderón es el estadígrafo de canal 7 que pasa dando datos durante las transmisiones deportivas, pero que nunca aparece en cámaras.

Este joven, de 34 años, confesó que prefiere pasar desapercibido, salir a la calle sin que nadie sepa quién es y reconoce que es un apasionado de las estadísticas.

Su hermano Alex Calderón fue quien lo inspiró a ser estadígrafo (Alex también lo es) y dice que el referente mundial en ese campo es MisterChip.

Daniel Calderón nunca aparece en cámaras pero le pasa datos estadísticos a Canal 7. (Cortesía )

Calderón estuvo suministrando datos en la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero más que todo a la gente de Teletica Radio. La Teja buscó a Daniel para presentarlo al mundo y para darle rostro a quien surte de números al canal de trencito en las transmisiones futbolísticas.

–¿Quién es Daniel Calderón?

Una persona sencilla, trabajadora, que siempre trata de esforzarse y salir adelante. Siento que soy una persona llevadera, muy de familia. Nací en San José, en el hospital Calderón Guardia, y soy y vivo en San Pedro de Montes de Oca. Estoy soltero.

–¿Hace cuánto llegó al 7?

A Teletica entré el 1 de noviembre del 2010, eso fue porque antes había hecho una especie de práctica profesional en el 2009, ya que Alex (el hermano) cuando trabajaba en Teletica me recomendó con Melvin Villalobos, que era el antiguo productor. Iba los domingos a trabajar para los partidos de fútbol y los programas de Teletica Deportes. Esa práctica fue de marzo a mayo del 2009 y en octubre del 2010 necesitaban a un estadígrafo y me llamaron.

– ¿Usted pide no salir en cámaras o la dinámica de los programas y de las transmisiones no lo permiten?

Es más que todo porque no soy de salir en cámaras, mi trabajo siempre fue detrás de cámaras, nunca me llamó la atención salir.

Entonces, ¿le huye a la fama?

Prefiero estar así, tranquilo, primero porque no tengo el título de periodista y segundo porque me ha gustado estar así detrás de cámaras. Prefiero estar escondido por decirlo así y llevar la vida tranquila e ir a un lugar sin que nadie me reconozca.

– ¿De dónde saca los datos?

La mayoría de periodistas empiezan con alguna Copa del Mundo y yo de niño empecé con Francia 98, lo que llevaba era los resultados y los anotadores, así como la fecha. Así empezó todo.

–¿Cuánto influyó su hermano en su pasión?

Eso me nació por Alex, por él empecé a llevar estadísticas, lo vi y seguí sus pasos. Él empezó con Italia 90 e hizo su propia base de datos, yo traté de hacer lo mismo, lo primero era llevar todo en un cuaderno y con el tiempo he tratado de meter todo en la computadora.

Daniel Calderón ha compartido con MisterChip un par de veces. (Cortesía )

–¿Y ya se puso al día?

Esto es de todos los días, es estar metido de lleno con muchas cosas y la verdad lo que hago es pasar los torneos viejos a la computadora. Voy poco a poco.

– ¿Le falta mucho?

Digamos que sí, falta bastante, vamos trabajando duro con eso, para mí, el cuaderno siempre será importante.

– ¿Cómo es tener a un hermano estadígrafo, son competencia, se pasan la información?

Él fue la inspiración, mi maestro y lo sigue siendo, con él empecé a encontrar cosas. Es una relación buena, me ayuda cuando tengo alguna duda, me colabora porque sabe mucho, porque a veces es un poco complicado y le pego una llamadita para que me salve la tanda. Ha sido mi motor y mi amigo. En estadísticas uno tiene muchos amigos, Cristian Sandoval, Gerardo Coto, Luis Enrique Bolaños, Carlos Retana, Alex Gaitán, pero con Alex me llevo bien tanto a nivel familiar como en la parte profesional.

–¿Qué estadísticas lleva?

Solo fútbol, no me he complicado con otros deportes, debería llevar otro, porque el ciclismo me gusta pero no lo he hecho. Llevo fútbol a nivel nacional e internacional, como Champions League, mundiales, porque se encuentran en todo lado. Llevo seguimiento de algunos jugadores importantes como Messi, Cristiano Ronaldo, Keylor Navas. Aemás, mucho seguimiento a la selección y los mundiales, la sub 20, en femenino, sub 17, Juegos Olímpicos y Copa América.

– ¿Cómo se prepara cuando se acerca un Mundial?

Para el Mundial (Qatar) no fue tanto para el canal, más bien asistí a la gente de Teletica Radio, para las transmisiones de Teletica, Jorge Martínez buscaba la información de FIFA, a él le llega, entonces no colaboré mucho. Sí me metí más en la radio, Eduardo Castillo me dijo que si podía ayudar y uno se prepara.

Para Daniel Calderón, Messi es el mejor jugador estadísticamente hablando. (JACK GUEZ/AFP)

– Estadísticamente hablando, ¿quién es el mejor jugador del mundo?

Lionel Messi, los niveles de Messi son impresionantes porque además de hacer goles los asiste, entonces siempre genera estadísticas que los va a romper o está cerca. Con el título mundial es el mejor jugador que han visto mis ojos.

–¿Quién es MisterChip para usted?

Es el mejor estadígrafo a nivel mundial, he tenido un par de encuentros con él y es muy buena persona.