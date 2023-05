Conozca al juntabolas que se roba el show en el Ricardo Saprissa

Sebastián (chaleco rosado) siempre está en todas en las mejengas. Foto: Cortesía Lente Morado

El partido de Saprissa ante Puntarenas del 31 de julio del 2022, marcó un par de momentos importantes: Fue el día que Kevin Chamorro se adueñó del marco morado tras la lesión de Aarón Cruz y, además, fue el inicio de la carrera de Sebastián Niño Aguilar como juntabolas en la Cueva.

Hoy les vamos a hablar de ese chamaco, de 17 años y vecino de La Trinidad de Moravia, quien en las últimas semanas se ha hecho muy popular en redes sociales por los videos que suben los aficionados, en los que se ve la intensidad con la que Sebas vive cada partido. El juntabolas no deja de cantar, brincar, alentar y brincar durante el partido, ¡los vive con gran pasión!

Este estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, quien también sueña con ser periodista, nos contó cómo ha sido su labor a un lado de la cancha.

“El equipo necesitaba caras jóvenes y que estén metidos en el juego. Yo soy colaborador de Cultura Saprissa y en la actividad ‘Somos los más grandes’, en el estadio Nacional, me dijeron que el club estaba buscando personas para el proyecto (de juntabolas), me preguntaron si quería entrar y por supuesto acepté”, contó.

El día del debut se encomendó a una frase de su mamá, a partir de ahí empezó a disfrutar y aprender nuevas mañas.

“Llegó el día del juego y mi mamá me dijo: ‘No haga las cosas a medias, papito, hágalas bien’, para eso tenía que estar calmado, metido en el juego y qué partido para empezar como juntabolas, ante los chuchequeros, que en el torneo regular fueron la afición más brava y pasional que llegó al Saprissa.

“Estaba en la banda del sector este, cerca del arco de Saprissa en el primer tiempo, cuando pasó la lesión de Aarón Cruz, y recuerdo que una señora chuchequera empezó a mentarme la madre porque no pasaba la bola rápido y me desconcentraba”, relató.

Conforme avanzaron las fechas, Sebastián agarró más volados y entre más cómodo se sentía, vinieron los videos grabados por la gente y llegó el boom en redes sociales.

”En este torneo la afición lo empezó a notar más y me grababan. Cuando me di cuenta del primer video que grabaron unos aficionados de platea, vi en perspectiva toda esa pasión de alentar a Saprissa y sentir el cariño de la gente. Saprissa es una familia, es un ADN compartido. Uno que llega a la cancha, lo empiezan a reconocer más y eso es bueno porque vas dejando huella”, agregó.

”Cuando salgo del shock, me digo: ‘Mae, es en serio, estoy dentro de la cancha del Ricardo Saprissa y la gente me está apoyando’, ahí me doy cuenta que me veo y escucho a la gente decir: ‘Míralo’ o ‘Que lindo, vuelto loco’, ahí caigo en la realidad de cuánta gente sabe del cariño que le tengo al equipo”, comentó.

Sebastián dijo que varios medios de comunicación lo han intentado buscar para entrevistarlo, pero el primero que lo logró fue La Teja, hasta varias empresas lo han llamado para mandarle propuestas, pero aún no hay nada concreto.

Hasta los jugadores le agradecen la intensidad con la que vive los partidos. Foto: Cortesía Lente Morado.

Los futbolistas se lo agradecen

El juntabolas confesó que varios futbolistas le han agradecido por su brete dentro de la cancha y eso lo motiva a seguirlo haciendo bien.

“En el partido anterior le dije a Youstin Salas: ‘Cómo te quiero Delfín’, y él me respondió: ‘Muchísimas gracias mae, que Dios lo bendiga’, me dio un abrazo y se fue. También Álvaro Zamora, Luis Paradela y Marvin Angulo nos vacilamos y nos llevamos muy bien, el camerino está tan unido que los jugadores nos hacen sentir parte de esto”, apuntó.

Tanto ha aprendido en esto que ya sabe cómo pasarle la bola a cada futbolista. “Sé a cuáles jugadores les gusta que les dé la bola en seco, como Pablo Arboine o Ryan Bolaños, o que les da igual como se las pase, como Jefry Valverde”.

Hasta se tomó unos minutos para explicarle a la gente cómo es un brete dentro de la cancha.

“Es entender el marcador, ver el reloj, lo veo en cada jugada, estoy pendiente de muchísimas cosas. Uno como juntabolas debe entender el contexto de qué tan rápido pasar el balón, cómo lo coloca, usualmente yo se la pongo en el piso, pero si el jugador me la pide, se la tiro”, explicó.

Clásico es contra Alajuelense

También contó, desde su punto de vista, por qué el clásico nacional es y siempre será Saprissa - Alajuelense.

“En los partidos contra Alajuelense hay un factor histórico. La Liga es nuestro archirrival en lo que sea, han pasado muchos partidos contra Herediano, pero nada se compara a la preparación con el clásico. Siempre me ponen cerca de la banca de la Liga porque saben cómo me puedo desenvolver cuando hay polémicas, hay ser sangre fría, pero reacción rápida”, detalló.

Este moraviano de cepa y que tuvo como inspiración a Wálter Centeno para hacerse morado, nos dio su pronóstico de cómo quedará la final: “El global queda 3-2 ganando Saprissa, se empata en Alajuela y ganamos en la Cueva”.