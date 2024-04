Conozca al único costarricense que puede sacar pecho de ganar títulos en Herediano y Pachuca

Jorge Díaz trabajó en Pachuca y ahora lo hace en el Herediano. Foto: Cortesía

Posiblemente no exista una persona más feliz en Costa Rica y que vaya a sentir de manera más especial la serie entre el Herediano y el Pachuca por la Copa de Campeones de Concacaf que Jorge Díaz, gerente comercial del cuadro rojiamarillo.

Desde hace nueve años este vecino de Mozotal en Ipis de Guadalupe trabaja en el Team, figura fundamental para organizar eventos, captar patrocinios y conocer el teje y maneje de un área en la que aprendió al dedillo al trabajar por 15 años con el Pachuca, por eso nos contó su emoción previa.

¿Cómo se da la oportunidad de ir al Pachuca siendo un periodista tico?

Surge a raíz de una invitación que me hizo el director deportivo Andrés Fassi, a quien pude conocer tiempo atrás, de ahí entro de inmediato con dos jefes, Gil y Jabel Marines, quienes eran los encargados del área de prensa y comunicación y de ahí, de esa invitación, que al inicio era solo por un año se alargó a quince, me fui quedando y cuando me di cuenta ya era parte de un staff completo.

¿Entonces usted iba solo por un tiempito?

Correcto, porque eso fue lo que se habló al principio y cuando me di cuenta fue que me ofrecían quedarme, no me dijeron por cuanto, pero ya fijo, me ofrecieron un salario bonito para la época, estamos hablando quince años atrás, me pagaron casa y dos boletos de avión al año. Me hacía sentir muy cómodo y feliz, trabajar en Pachuca es como trabajar en Disney, por todo lo que tiene el club como tal para ofrecer, es mucho más que un plan de fútbol.

Jorge Díaz tuvo una buena relación en Pachuca con figuras como el fallecido arquero colombiano Miguel Calero. Foto: Cortesía

¿Al llegar ahí cómo fue la experiencia?

Muy buena y sobre todo muy ganadora, tuve la oportunidad de estar en varios campeonatos de la Liga MX, ser tres veces campeón de Concacaf, una muy recordada ante el Saprissa (en el 2008) por lo que fui a tres mundiales de clubes en Japón y Dubai.

Tuve la bendición, además, de ser campeón en Santiago de Chile contra Colo Colo en la Copa Sudamericana (en el 2006), único título sudamericano que tiene un equipo mexicano ante un rival muy potente que, por ejemplo, los alajuelenses recuerdan con mucho dolor pues les dio una paliza esa vez (4-0 y 7-2).

¿Cómo fue trabajar en un club con tantos recursos, infraestructura y condiciones las cuales incluso FIFA usa para eventos como el salón de la Fama del fútbol?

Al llegar allá yo tenía la referencia de los equipos de Costa Rica, las instalaciones y limitaciones que poseen todos, pese a que algunos tienen estadio propio, pero al final eran instalaciones muy básicas y llegar a un estadio como el Hidalgo, que es toda una experiencia, un lugar donde hay un museo interactivo, un paseo de salón de la fama, tiene bares, restaurantes, es una locura, pues nada más estamos hablando del estadio

Luego están otras instalaciones de la Universidad del Fútbol, su centro de alto rendimiento, que por eso digo que para mí es Disney, tiene diez campos de entrenamientos, campos exclusivos para porteros, gimnasios para masculino y femenino, lo cual fue creciendo. Tienes estudios de grabación donde graban programas propios del club como Tuzzo soccer, es algo uno no se imagina acá, con lo que ni siquiera se sueña. Han ido inventado sobre la marcha qué se le puede añadir al fútbol.

Jorge Díaz celebró diversos títulos trabajando para Pachuca. Foto: Cortesía

¿Cómo se toma la oportunidad de reencontrarse con un equipo que le dado tanto frente a otro que en Costa Rica también le ha dado mucho como Herediano?

Yo lo tomo como una bendición del dios del fútbol, porque me hace vivir esta oportunidad de una manera como diciendo: “Te quiero tanto que te voy a dar la oportunidad que te enfrentes al equipo adonde trabajaste y tienes muchos amigo con el que le debes mucho que es el Herediano”.

Esas casualidades del fútbol pocas veces se dan, que dos personas hayan trabajado en los dos clubes, Pachuca podrá jugar con ticos muchas veces, pero que haya una persona que trabaje en los dos equipos con mi historia, eso es más difícil ya, yo lo veo como una bendición.

¿Es algo que soñaba vivir en algún momento?

Fíjate que sí, aunque suene mentiroso, siempre me imaginé la posibilidad de jugar ante Pachuca, me encantaba porque yo no lo veo como enfrentar a un rival por destrozar, sino por verme ante un equipo que quiero mucho en el que espero que gane el mejor, en este caso me gustaría que ganara el Herediano, es algo que el fútbol de Costa Rica necesita para ir avanzando, eso lo haría más especial.