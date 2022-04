Conozca historia del periodista que fue regalado al nacer por su mamá

Dice el dicho que “Cuando la vida te da limones, haz limonada” y eso fue precisamente lo que hizo el periodista José Pablo Vega, quien fue regalado al nacer y pasó duros momentos que logró superar a punta de esfuerzo y deseos de superación.

Vega, quien es el conductor de un programa radial cargado de polémica llamado “Fútbol sin censura”, nos abrió las puertas de su corazón para contar su dura historia, pero no con el fin de dar lástima, sino para decirle a la gente que se puede salir adelante, a pesar de los problemas.

José Pablo Vega está todos los días en los 107,1 de radio Actual de 11 a. m., a mediodía (Cortesía)

Vega, de 31 años, también tiene una importadora de zapatos y pronto abrirá un restaurante.

–¿Cómo se enteró de que a usted lo regalaron?

Estaba en el kínder de Dulce Nombre de Coronado, tenía cinco años y recuerdo que mi mamá junto con la junta directiva habían donado un baño para el kínder por lo que yo creía que el baño era mío, pero un día la maestra se molestó y me dijo que mi mamá no era mi mamá y que yo era recogido.

–Y entonces, ¿qué pasó?

Cuando mi mamá llegó por mí, le pregunté, ¿qué es recogido y por qué mi maestra dice que usted no es mi mamá? Ella me contó la historia, me dijo que sí era mi mamá, pero que yo no era su hijo. Me contó que mi mamá me regaló cuando nací.

–¿Por qué la maestra de kínder le contó eso?

Seguro porque yo no era bien portado. La cosa no terminó bien porque me pasaron de kínder.

–¿Cómo se sintió?

Para mí fue muy fuerte y no sé cómo explicarlo, es como creer que uno es algo y de repente ya no lo es. Fue difícil, cambié un poco, me hice más rebelde, vi las cosas diferente, pensaba que no era digno de recibir nada porque no era hijo de mami. Me apartaba, íbamos a comer y no pedía nada y tuve malos comportamientos en la adolescencia. Crecí en una familia disfuncional y para mí era difícil porque éramos cinco hermanos y yo era el menor, el recogido. Ella nunca me puso sus apellidos, así que llevo los de la mujer que me regaló.

José Pablo Vega lleva una vida de niño normal, hasta los cinco años. (Cortesía)

–¿Qué más pasó?

Cuando llegué a sexto no me mandaron al cole, pero yo quería estudiar, me crie trabajando y haciendo quehaceres domésticos y jugando fútbol que me encantaba. Jugué con Uruguay de Coronado en ligas menores hasta que un día la situación era insostenible en la casa y me fui a vivir a la calle. Iba a cumplir 18 años.

–¿Y qué ocurrió en la calle?

Cuando me fui para la calle no conocía nada, no contaba con tíos, abuelos, no tenía familia. Fue duro, pero salí adelante porque trabajé en todo, hice encuestas, limpié carros y repartí volantes. Mi vida cambió cuando me topé con un amigo de la infancia que tiene un puesto gerencial en una financiera y me dio la oportunidad de trabajar. Yo le conté mi historia y logré trabajar allí aunque no tenía los requisitos. Trabajaba de día y estudiaba de noche, así que saqué el bachillerato en el 2017 y en el 2018 me puse a estudiar periodismo.

–¿Cuánto tiempo vivió en las calles?

Tres meses. Fueron los peores días de mi vida, comí de la basura, pero no me metí en drogas ni en malos pasos porque tenía temor de Dios, eso me lo inculcaron muy bien.

–¿Conoce a su mamá biológica?

La conozco, la busqué. También conozco a mis hermanos de sangre, a mi abuelo que era bien estricto, y que murió tres días después de conocerlo. A mi abuela nunca la pude conocer, dicen que era una gran mujer. Me duele mucho no haberla conocido.

–¿Cómo logró ubicar a su mamá?

Sabía que tenía un hermano y lo busqué por su nombre en una red social que había en aquel entonces Hi5. Le puse un mensaje y como a los dos meses, él vio el mensaje y me dijo que sabía quién era yo. Nos pusimos de acuerdo, me dio su número de teléfono y a las dos horas lo conocí. Hubo lágrimas. Él me dijo que mi mamá estaba viva y que me quería conocer y cuando la conocí me abrazó, nunca sentí un abrazo tan sincero.

El comunicador vivió en la calle tres meses hasta que le dieron una oportunidad. (Cortesía)

–¿Le preguntó por qué lo regaló?

Ella es de Río Frío de Sarapiquí y para ese entonces trabajaba de miscelánea en San José, de lunes a viernes en una casa y los fines de semana iba a Sarapiquí. Conoció a mi papá y la embarazó, pero él se fue.

Ella se dio cuenta que estaba embarazada cuando tenía dos meses de gestación e intentó deshacerse de mí, pero conoció a mi mamá de crianza que había perdido un hijo y le dijo que ella quería hacerse cargo de mí. A partir de allí, ella la cuidó, estuvo en el parto por lo que mi mamá de crianza fue la primera persona que vi al nacer.

–¿Cómo es la relación con su mamá?

Con la biológica llevo un año de no verla, vive lejos, teníamos una relación hasta hace un año. Alguna gente no me entiende, pero no la veo como mi mamá, ya yo tenía mi vida hecha cuando la conocí. Con la otra, tenemos una relación cordial, pero no es la mejor de las relaciones porque ella cometió algunos errores fuertes cuando yo era niño y adolescente.

–¿Por qué nos cuenta esto?

Para que la gente sepa que los límites no existen, uno se los pone, una persona como yo, normal, con cabeza, dos manos, dos pies, ojos pudo salir adelante. Para que luchen por los sueños. Si Dios te da limones haz limonada.

–¿Qué ha conseguido en su vida?

Me falta poco para graduarme, tengo el programa Fútbol sin censura (en radio Actual 107,1 FM, de 11 a. m., a mediodía), una empresa de zapatos y voy a traer una marca nueva mexicana que se llamará Guey Mae, así como un restaurante junto con un hermano. También tengo una hermosa hija de nueve años.

–¿Un mensaje a las personas que pasan situaciones difíciles?

Luchen por su sueños, no dejen que nadie les diga que no pueden. Hay personas que tienen historias más increíbles que esta y se han superado, pero se debe aprovechar el tiempo.