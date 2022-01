Conozcan a Kobe Bryant, pero el costarricense

Kobe Bryant Rodríguez, vecino de Alajuelita, también disfruta con el baloncesto. Cortesía

Este jueves se cumplen dos años del fallecimiento trágico del exbasquetbolista de Los Lakers Kobe Bryant y desde La Teja queremos presentarles a un joven que hace 20 años recibió el nombre del deportista.

Se trata de Kobe Bryant Rodríguez Rodríguez, de La Aurora de Alajuelita y quien fue bautizado de esa forma tan particular gracias a su hermano mayor.

[ Paratleta tico Roy Calderón cerró el 2021 como el monarca del surf adaptado ]

Cuando decimos que es único es porque solo él tiene este nombre en Costa Rica. Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones, el alajueliteño es el único Kobe Bryant; eso sí, hay dos Kobe Bryan (sin la T).

Además, hay dos Kobe a secas y veinte cuyo primer nombre es Kobe, complementado con otros como Alejandro, Santiago, Thomas y Zaid.

Gianna y Kobe Bryant fallecieron el 26 de enero del 2020 en un accidente mientras viajaban en helicóptero. Archivo.

Inspiración de hermano

Kobe Bryant --el tico-- nació el 2 de abril del 2001 y, según le contó su mamá, doña Rocío, le pusieron así por su hermano Jimmy, un fiebre del básquet.

“Mi hermano me lleva trece años y en aquel momento veía mucho baloncesto. Kobe pasaba por un buen momento y él se sentaba en la sala a ver los partidos de Los Angeles Lakers.

“Mi mamá veía cómo se desenvolvía en la cancha, decía que era lindo verlo y en eso ya estaba embarazada de mí; buscaba nombres y mi hermano le sugirió que me llamara Kobe Bryant y a ella le gustó”, asegura el joven.

A su papá --Alexander Rodríguez-- también le hizo gracia que su hijo menor tuviera un nombre tan singular y no buscaron más.

Una estrella que no se apaga. Kobe Bryant falleció el 26 de enero del 2020 en un accidente de helicóptero en California. Viajaba con su hija Gianna, de 13 años y otras 7 personas.

El alajueliteño es el menor de cuatro hermanos; antes están Andrés, Jimmy y Nelly y afirma que desde pequeño le llamaba la atención cómo la gente se le quedaba viendo cuando decía su nombre.

“Yo pensaba que era normal, pero cuando la gente lo escuchaba y no creía, yo lo tenía que repetir, entonces empecé a notar que no era tan normal como pensaba, por lo que un día fui y le pregunté a mi mama si mi nombre era común o no”, recuerda.

“En eso tenía como cinco años y mi mamá me dijo que para nada era común y me enseñó un par de videos para que yo viera de quién tomaron mi nombre y así conocí el básquet como deporte”, comentó.

Reconoce que, por supuesto, a la gente le parece que tiene un nombrer curioso, pero nadie se ha burlado de él.

“Cuando ya estaba en la escuela y compartía con otros niños de mi edad, yo escuchaba sus nombres y solo el mío era diferente y lo acepté más en el colegio, donde uno entiende más sobre el origen del nombre y esas cosas”, explica.

“Para mí nunca fue raro porque cuando uno es niño se acostumbra al nombre al ver que en la familia lo pronuncian. Fue con el tiempo que supe que las personas lo veían como raro, pero entre adolescentes y adultos se nota un poco más que soy como uno en un millón”, afirmó.

En realidad es uno en cinco millones.

Al muchacho le gusta jugar en la posición de delantero. Cortesía.

Todo un ídolo

Gracias al exjugador estadounidense, a Kobe Bryant Rodríguez le picó el gusanito de jugar baloncesto, que le gusta mucho.

“Obviamente tenía como referente a Kobe Bryant, cuando estaba chiquillo mi mamá me decía que era muy bueno y conforme fui creciendo le agarré el gusto y jugaba más. Me ponía a ver jugadas de él y a tratar de imitarlas, es el jugador que más admiro”, afirma.

“En la actualidad no le doy tanto seguimiento, a veces me pierdo algunos partidos de la temporada regular, pero no las finales. Me gusta estar al tanto de las planillas de cada equipo”, destacó.

Kobe es mecánico industrial y comenta que a veces no hace tiro para ver partidos porque no le gusta hacerlo solo; si sus amigos no lo acompañan los deja pasar.

“Me gusta jugar en la posición de alero (o delantero), antes me gustaba jugar acá, en Alajuelita, pero era más que todo para conocer gente. Me tuve que salir por motivos de trabajo y de vez en cuando voy a La Sabana (a practicarlo)”, afirmó.

Kobe Bryant jugó 20 años con Los Angeles Lakers. AFP. (FREDERIC J. BROWN/AFP)

“Para mí nunca fue raro, porque cuando uno es niño uno se acostumbra al nombre, al ver que en la familia lo pronuncian y para mí es un nombre y nada más”. Kobe Bryant Rodríguez.

Para este alajueliteño, el famoso exjugador era un ídolo.

“Lo considero una persona disciplinada, con mente ganadora, esa es una determinación que he tratado de seguir de él”, manifestó.

El día del accidente de Kobe, el tico estaba paseando y se enteró por una conocida.

“No lo creí, estaba tomando unas vacaciones en Guanacaste, no había revisado el teléfono y la persona con la que andaba me dijo ‘se murió su tocayo’. No lo podía creer, era una persona muy joven para que falleciera y fue un proceso duro de asimilar”, añadió.

Cada 26 de enero, Kobe Bryant Rodríguez dedica un tiempo a ver jugadas de la estrella de la NBA.

“Me gusta ver videos sobre las cosas que decía, la forma en la que pensaba, ver cómo se echaba el equipo al hombro, cómo se desenvolvía en la cancha.

“Cuando era niño tenía una camisa, pero se la regalé a mi sobrino Leonardo porque me gustaría que aprendiera a jugar básquet”, añadió.