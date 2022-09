¿Convence la Liga? Esto dice Fabián Coito

¿Qué fue lo que respondió el entrenador de Alajuelense, Fabián Coito, cuando le dijeron que en muchas ocasiones el equipo no convence?

Este viernes el entrenador manudo habló en conferencia de prensa antes del clásico que enfrentará contra el Deportivo Saprissa este sábado a las 6:00 de la tarde en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Coito dijo que esos comentarios sobre la Liga son apreciaciones personales de cada quien y que en la búsqueda de un funcionamiento perfecto pueden verse dominados.

Alajuelense llega con una inyección moral, luego de ganar en El Salvador.

“Habrá distintos factores en la búsqueda que inciden, que tenemos que dominar el juego, ganarlo. Yo respeto, pero es algo subjetivo de cada uno. Pero cuando un equipo convierte y no recibe goles, genera situaciones de gol y respeta un funcionamiento que intentamos llevar adelante, para mí, eso es jugar bien”, expresó el técnico uruguayo.

Jeaustin Campos: ‘Fabián Coito ha sido prudente e inteligente’

También añadió que no es sencillo superar a rivales que están bien curtidos, con buenos jugadores y técnicos muy capacitados.

“Es difícil limitar al rival que también juega, hay buenos equipos y entrenadores, que conocen a la Liga y no es fácil superarlos por la capacidad que tienen y el conocimiento que tienen de nosotros”, añadió.

Fabián Coito dijo que generar opciones y limitar al rival es jugar bien. (Albert Marín)

“La Liga como equipo grande tiene obligaciones, los futbolistas lo sienten y está obligados e impulsados por la gente a darlo todo”, — Fabián Coito, Alajuelense

.

Dijo que es lógico que ante tanto partido, el equipo pueda tener a algunos jugadores fatigados.

“Hay una cantidad de partidos que genera cierta fatiga lógica y en nuestra planificación hay que preparar el juego sin que haya un desgaste, ir rotando, ir repartiendo los esfuerzos. Esperamos mantener el nivel pero eso no es fácil conseguirlo. En unas sale bien y en otras no. Pero la gran cantidad de partidos nos da ritmo de competencia y eso no se puede generar de otra forma que sea jugando”, comentó.