Copa Centroamericana: Xelajú pasa a la final y espera al ganador de Olimpia - Alajuelense

Este miércoles se definió al primer finalista de la Copa Centroamericana y espera al ganador de la serie Olimpia - Alajuelense

Por Yenci Aguilar Arroyo

es el primer finalista de la Copa Centroamericana y esperará al ganador de la serie entre Olimpia y Alajuelense.

Este miércoles, se llevó el juego de vuelta entre la serie entre Xelajú y Real España de Honduras. En el primer partido, que se disputó en suelo catracho, el marcador cerró con empate 1-1, pero los chapines tenían la ventaja por el gol de visita.

Xelajú vs Real España, Copa Centroamericana.
Juego entre Xelajú y Real España, Copa Centroamericana. Foto tomada de AS. ( Foto tomada de AS./Foto tomada de AS.)

Al minuto 51, Daniel Aparicio, jugador del Real España marcó de cabeza, el gol de la victoria para los catrachos.

Pero al 97, Juan Cardona marcó el gol del empate para el Xelajú.

El partido se fue a penales y luego de 7 disparos fallados, los guatemaltecos sellaron su pase a la final.

