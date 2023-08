Copa Oro todavía le causa dolores de cabeza a un jugador del Saprissa

No es costumbre ver a Kendall Waston en la banca, como en la pasada Recopa. (Rafael Pacheco Granados)

La pasada Copa Oro fue una tortura para la Selección de Costa Rica y a pesar de que finalizó hace unas semanas, todavía le da dolores de cabeza a un jugador del Deportivo Saprissa.

Se trata de Kendall Waston, quien sigue entre algodones para tratar de recuperarse de una dolencia en la rodilla izquierda.

La Torre solo ha jugado 10 minutos en el campeonato, cuando ingresó de cambio al minuto 79 en el partido contra Sporting.

Según los últimos reportes del cuerpo médico del cuadro morado, el pasado 30 de julio la Torre fue sometido a un tratamiento de plasma rico en plaquetas para acelerar el proceso de recuperación y por eso no tuvo acción en el partido contra Guanacasteca.

El domingo tuvo que ver la mejenga contra Herediano en su casa, porque debía cumplir con trabajos de readaptación física.

Además, este martes, Kendall, quedó fuera de la convocatoria para el partido contra el Joroco de El Salvador por la Copa Centroamericana de Concacaf y hasta el momento no definen una fecha para su regreso.

En sus redes sociales, el defensor ha mostrado cómo ha sido su recuperación, en la que por medio de inyecciones en su rodilla le aplican el tratamiento para tratar de que pronto vuelva a las canchas.

Para Pablo Montero, administrador de la página Moraditicos y autor de la Columna del Morado en La Teja, esto es culpa del cuerpo técnico de la Tricolor que no corrió a tiempo para que la Torre no se viera tan afectado.

“¿Culpar a una Copa Oro? No, en lo personal no lo culpo, más bien le achaco al técnico y a su preparador físico que no fue responsable con las lesiones de los jugadores”, enfatizó Montero.

Por su parte, para el periodista de Multimedios Diego Obando, esta baja es muy sensible para los morados y eso se refleja en los partidos que no ha participado.

“Es una baja importante para Saprissa porque Waston significa una gran cantidad de goles a balón parado, es un líder en la defensa y le da seguridad en el juego aéreo.

“Obviamente la Copa Oro les pasó factura a algunos jugadores porque se exponen a lesiones o sobrecargas, de hecho varios debutaron un poco más tarde para evitar las cargas”, puntualizó Obando.

No es el único

Pero no solo Waston ha sufrido el efecto post Copa Oro, ya que al manudo Carlos Mora tampoco ha podido debutar con la Liga en este torneo.

Moradona salió lesionado en el partido contra El Salvador, en el segundo juego de la Tricolor en la fase de grupos. El reporte médico detalló que el jugador presentó una torcedura en el tobillo izquierdo debido a una jugada para evitar un gol del rival y que el propio jugador describió cómo sucedió.

“Fue la jugada donde la bola pegó en el palo y quedó allí y si no me barría el jugador del El Salvador quedaba solo, me barrí y quedé con el pie trabado”, describió Mora al departamento de prensa de la Fedefútbol.

A partir de ahí se le aplicaron exámenes y decidieron sacarlo de la convocatoria, por lo que se perdió los juegos ante Martinica y México por la Copa Oro. Además, Andrés Carevic no da pistas sobre cuándo regresará al terreno de juego.