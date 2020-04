“Ese tema (de Duarte) no lo hemos visto todavía, también estamos viendo cómo lo tratamos, pero si no hay nada en todo el segundo semestre del año no tiene sentido que se mantenga. Igual tenemos que esperar, no estamos seguros qué pasará con el resto del calendario”, señaló José María Bermúdez, secretario general de la Fenifut a La Prensa.