Costa de Marfil vs. Ecuador: Hora y canal para ver el partido del Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

Costa de Marfil y Ecuador se medirán este domingo en el Mundial 2026, en medio de una jornada llena de fútbol y color.
Este encuentro cerrará la primera jornada del grupo E y ambos equipos llegan con la presión de llevarse los 3 puntos, luego de la goleada que Alemania le propinó a Curazao, por marcador 7-1.
El encuentro será a las 5 de la tarde, en el Philadelphia Stadium, y se podrá ver por el canal FOX+ y la aplicación de TD Max.
LEA MÁS: Uruguay debuta en el MundUruguay debuta en el Mundial frente a Arabia Saudita entre incertidumbre y ausencias claveial frente a Arabia Saudita entre incertidumbre y ausencias clave
¿A qué hora y dónde ver Costa de Marfil vs. Ecuador?
|País
|Hora
|Canal
|Costa Rica
|5:00 p. m.
|FOX+, TD Max
|México
|5:00 p. m.
|TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX
|Estados Unidos (ET)
|7:00 p. m.
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One y SiriusXM FC
|Perú
|6:00 p. m.
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Colombia
|6:00 p. m.
|Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional y Paramount+
|Ecuador
|6:00 p. m.
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Chile
|7:00 p. m.
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Venezuela
|7:00 p. m.
|DirecTV Sports y DGO
|Bolivia
|7:00 p. m.
|Entel TV y Tigo Sports
|Argentina
|8:00 p. m.
|TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play y Paramount+
|Uruguay
|8:00 p. m.
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Paraguay
|8:00 p. m.
|Gen y Trece
|Brasil
|8:00 p. m.
|CazéTV
|Puerto Rico
|5:00 p. m.
|Fox Sports 1 y Telemundo
|Guatemala
|5:00 p. m.
|Tigo Sports
|Nicaragua
|5:00 p. m.
|Canal 10 y Tigo Sports
|Honduras
|5:00 p. m.
|Tigo Sports
|El Salvador
|5:00 p. m.
|Tigo Sports
|República Dominicana
|5:00 p. m.
|Pio Deportes
|España
|01:00 a. m. (lunes 15)
|DAZN y Movistar+