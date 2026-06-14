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Costa de Marfil vs. Ecuador: Hora y canal para ver el partido del Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

Este sábado, Costa de Marfil y Ecuador se miden en el cierre del grupo E de la Copa del Mundo 2026

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Costa de Marfil y Ecuador se medirán este domingo en el Mundial 2026, en medio de una jornada llena de fútbol y color.

Este encuentro cerrará la primera jornada del grupo E y ambos equipos llegan con la presión de llevarse los 3 puntos, luego de la goleada que Alemania le propinó a Curazao, por marcador 7-1.

El encuentro será a las 5 de la tarde, en el Philadelphia Stadium, y se podrá ver por el canal FOX+ y la aplicación de TD Max.

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La Selección de Ecuador debutará este domingo en la Copa del Mundo de Norteamérica. Foto: AFP. (LUIS ROBAYO/AFP)

¿A qué hora y dónde ver Costa de Marfil vs. Ecuador?

PaísHoraCanal
Costa Rica5:00 p. m.FOX+, TD Max
México5:00 p. m.TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX
Estados Unidos (ET)7:00 p. m.FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One y SiriusXM FC
Perú6:00 p. m.DirecTV, Paramount+ y DGO
Colombia6:00 p. m.Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional y Paramount+
Ecuador6:00 p. m.DirecTV, Paramount+ y DGO
Chile7:00 p. m.DirecTV, Paramount+ y DGO
Venezuela7:00 p. m.DirecTV Sports y DGO
Bolivia7:00 p. m.Entel TV y Tigo Sports
Argentina8:00 p. m.TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play y Paramount+
Uruguay8:00 p. m.DirecTV, DGO y Paramount+
Paraguay8:00 p. m.Gen y Trece
Brasil8:00 p. m.CazéTV
Puerto Rico5:00 p. m.Fox Sports 1 y Telemundo
Guatemala5:00 p. m.Tigo Sports
Nicaragua5:00 p. m.Canal 10 y Tigo Sports
Honduras5:00 p. m.Tigo Sports
El Salvador5:00 p. m.Tigo Sports
República Dominicana5:00 p. m.Pio Deportes
España01:00 a. m. (lunes 15)DAZN y Movistar+
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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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