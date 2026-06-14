Costa de Marfil vs. Ecuador: Hora y canal para ver el partido del Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

Costa de Marfil y Ecuador se medirán este domingo en el Mundial 2026, en medio de una jornada llena de fútbol y color.

Este encuentro cerrará la primera jornada del grupo E y ambos equipos llegan con la presión de llevarse los 3 puntos, luego de la goleada que Alemania le propinó a Curazao, por marcador 7-1.

El encuentro será a las 5 de la tarde, en el Philadelphia Stadium, y se podrá ver por el canal FOX+ y la aplicación de TD Max.

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La Selección de Ecuador debutará este domingo en la Copa del Mundo de Norteamérica. Foto: AFP. (LUIS ROBAYO/AFP)

¿A qué hora y dónde ver Costa de Marfil vs. Ecuador?