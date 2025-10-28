Costa Rica destaca en los Juegos Centroamericanos de Guatemala a tres días del cierre

La expedición tica en los Juegos Centroamericanos 2025 marcha de muy buena manera en unas justas en las que los nacionales han podido competir a lo grande en diversas disciplinas tanto colectivas como individuales.

Hasta este lunes, Costa Rica suma 177 medallas en total, de las cuales 52 son de oro, 61 de plata y 64 de bronce, para ubicarse en el segundo lugar entre siete naciones, solo superados por los anfitriones, Guatemala, con 336 preseas.

Delegación amplia y mejor rendimiento que en 2017

Costa Rica compitió con una delegación de 484 atletas en 47 disciplinas, y con lo conseguido hasta este momento ya superó la cantidad de medallas obtenidas en 2017 en Nicaragua, cuando logró 176 (69 de oro, 61 de plata y 46 de bronce), también en el segundo puesto.

Aunque estas justas se realizan cada cuatro años, en 2021 no se llevaron a cabo debido a la pandemia del covid-19, por lo que se pasó directamente a los Juegos Centroamericanos y del Caribe rumbo a París 2024.

Récords y figuras que destacan

Gloriana Sánchez ganó cinco medallas de oro en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 en Gimnasia Rítmica (La Nación/Fotografías: Comité Olímpico)

Entre las actuaciones más destacadas está la de Alondra Ortiz, quien impuso récords centroamericanos en 200 m mariposa y 400 m combinados, y la de Gloriana Sánchez, ganadora de cinco medallas de oro y una de plata, en la primera edición que incluye gimnasia rítmica.

Asimismo, Andrea Vargas, Gerald Drummond y Daniela Rojas también aportaron récords y medallas que consolidan el excelente momento del deporte costarricense.

Aún hay opciones de oro en fútbol

Costa Rica está en la final de los Juegos Centroamericanos en el fútbol femenino. (La Nación/Fotografía Comité Olímpico)

Las justas concluyen el jueves 30 de octubre, por lo que aún existe posibilidad de sumar más medallas. En el fútbol, los ticos aspiran a ganar el oro en ambas ramas:

Los ticos aspiran por ejemplo, a levantar dos oros más en fútbol con las selecciones masculinas y femeninas que ya están sembradas en los duelos por las preseas doradas.

La femenina derrotó 5-4 en penales a las chapinas en las semifinales luego de quedar 0-0 en el tiempo regular, con lo que se metió a la final el próximo miércoles contra El Salvador.

En masculino, los ticos clasificaron este domingo tras derrotar 2-1, también a Guatemala con goles de Dylan Ramírez y Dax Palmer y este martes pulseará el oro ante Panamá.

Con este resultado, ambos combinados consiguieron la clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto.

Béisbol tico: una medalla con sabor a hazaña

Costa Rica se llevó la medalla de plata en béisbol. (La Nación/Fotografía: Comité Organizador JCG)

Un oro que se escapó, pese a tener un buen rendimiento en general en su disciplina fue la del béisbol, en la que los ticos fueron la selección revelación, pero cayeron en el último juego ante Nicaragua, quienes se coronaron campeones de las justas.

Los ticos cayeron sin piedad 12-0 por nocaut en el sétimo episodio, lo que acabó el encuentro de manera anticipada.

Para la novena tica fue un torneo muy bueno, de una disciplina que crece en el país y para dar el paso final se midió a una de las potencias del área, como lo son los pinoleros.

La escuadra nacional llegó con tres triunfos en tres partidos, tras derrotar a Guatemala, El Salvador y Honduras, con lo que se puso en la antesala de una medalla que nunca ha conseguido en esta categoría.

A pesar de la derrota, la plata conseguida tiene un valor histórico, pues no se obtenía desde 1986, y confirma el crecimiento del béisbol nacional frente a un rival que se prepara para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Aún quedan días de competencia

Este martes continuará la actividad de los Juegos, con los deportistas costarricenses buscando ampliar su cosecha de medallas y reafirmar su posición como potencia regional en el deporte centroamericano.