Costa Rica entra perdiendo ante Honduras por el desmadre que hay alrededor de la Sele

Hay pocos motivos para sonreír y Luis Fernando Suárez lo sabe . Foto Alonso Tenorio

El partido entre Honduras y Costa Rica inicia mañana a las 6:05 p.m., pero podríamos decir que ya los catrachos van ganando, mínimo 1 a 0, por las siete plagas que le han caído a la Tricolor.

El aterro de males son producto de una mala gestión administrativa encabezada por Rodolfo Villalobos, presidente del Comité Ejecutivo de la Fedefutbol.

“Por supuesto que estamos pagando la cosecha de Rodolfo, mi abuela decía, ‘uno recoge lo que siembre’ y ¿qué sembró Rodolfo? Le voy a decir: desidia, desorden, desplanificación, descoordinación, tiranía, arbitrariedades, todo lo malo que pueda tener un administrador en una empresa lo tiene él”, enfatizó Johnny ‘Loko’ González, del programa Cracks de TD+.

González añadió que cuando Villalobos encontró oposición lo que hizo fue llevar al rival a su bando para ir creando aliados como con Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa.

“Llegó hasta hacer elecciones que dejaron mucho que desear. Todo es producto de la pésima gestión de Rodolfo y hasta voy más allá, no me extrañaría que haya salido a hablar del Ministerio de Salud para luego echarle la culpa del fracaso. Soy muy mal pensado”.

Celso Borges debe sacar su mejor repertorio ante Honduras. Foto Alonso Tenorio

Dijo que no recuerda una gestión en la Fedefutbol tan mala.

Y de todo esto se podrían aprovechar los catrachos, les estamos sirviendo la mesa, pero abiertamente no reconocen que se están frotando las manos.

Aún hay respeto. “Estamos enterados de todo lo que ha pasado, pero Costa Rica siempre es un rival difícil para Honduras. Cierto, renunciaron esos jugadores (Ugalde y el Pipo) y ya no están en el equipo, pero eso lo manejan de una forma interna. Nuestra selección no se puede confiar”, expresó la periodista de HRN Mayra Pastrana, pero enfatiza que su selección ganará el partido.

“Honduras tiene la ventaja de que somos locales y los veo ganando el partido, pero con mucho respeto”, afirmó Pastrana.

Otro periodista hondureño, Heber Betancourt, de La Prensa, dice que han seguido con detenimiento lo que ocurre en Costa Rica, pero no se pueden confiar ni un poquito.

“Los factores extracancha que tiene Costa Rica no son los mejores para ustedes, pero nosotros estamos similares porque no hay confianza en el técnico Fabián Coito, claro, no hemos llegado a esos extremos de que jugadores digan que no quieren estar o que un jugador se enfrente a la afición”, mencionó.

Explicó que la ventaja que tiene Honduras es la localía.

“La prensa aquí le da importancia a esos detalles que pasan en Costa Rica porque es el rival al que nos vamos a enfrentar, es contra un técnico que nos dirigió y hay que decirlo, es contra un rival directo. Nos llama la atención que Costa Rica no vaya a reconocer la cancha. Eso dice que llegarán en silencio, apartados”, destacó.

Y aunque “nos ven con respeto” las cosas que han sucedido en la Tricolor generan un ambiente muy pesado.

Lo más reciente fueron las renuncias de Manfred Ugalde y de Giancarlo González, situaciones que se interpretan desde afuera como jugadores que no quieren estar con la Sele, aunque las circunstancias son muy distintas en cada caso.

La convocatoria de Pipo por parte del técnico Luis Fernando Suárez ha sido criticada porque no está en su mejor momento, aún así fue llamado y fue el jugador el que tuvo que dar un paso al costado confesando que no está en el nivel adecuado y prefiere darle chance a los jóvenes.

Manfred renunció porque asegura que no le gustó que Suárez lo expusiera ante los medios y dijo que no volverá mientras el colombiano esté en el banquillo.

También se dio la renuncia por problemas médicos del director de selecciones, Carlos Watson. Tal vez esta salida ha sido lo único bueno.

A esto súmele la negativa de la Fedefutbol a jugar con público después de que el Ministerio de Salud solicitó que los aficionados deben presentar el certificado de vacunación.

Según Rodolfo Villalobos no tienen la capacidad para verificar que los aficionados cuenten con el esquema de vacunación completo y alegan que fue una decisión comunicada con poco tiempo.

Por si fuera poco, algunos jugadores como Randall Leal le han echado la culpa a la prensa por el mal rendimiento del equipo y ha n tenido enfrentamientos con aficionados para enturbiar más el ambiente.

Estas son las situaciones más recientes, sumado al mal momento deportivo, pero hay situaciones que se sembraron desde mucho antes.

En la gestión de Rodolfo Villalobos no se dio la renovación generacional que debió darse desde la eliminación de la Tricolor del Mundial de Rusia 2018 y ahora Costa Rica paga la factura.

Villalobos primero llevó a Gustavo Matosas, quien se aburrió y nos dejó tirados y luego perdió tiempo valioso por darle tantas largas al despido de Rónald González, cuya gestión era pésima. Esa es una responsabilidad directa de Villalobos y Waston.

Eso generó que la contratación de Suárez se diera a un mes de iniciar la Copa de Oro, sin tiempo para ver jugadores y a dos meses de la eliminatoria. Agarró a la Sele viendo pa’l ciprés y los resultados así lo reflejan, dos puntos de nueve posibles, demasiado poco.